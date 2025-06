Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan KKTC'ye övgü! "Çok güzel"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra ziyaretinde dikkat çeken bir temas yaşandı. İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Tatar’la yaptığı özel görüşmede, KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonuna yönelik olarak “Çok güzel, TRNC” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında hem İngiltere Parlamentosu’nda milletvekilleriyle hem de eski Başbakan Boris Johnson’la kritik görüşmeler yaptı. Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm vizyonunu anlatan Tatar, “İzolasyonlar temel insan hakkı ihlalidir” mesajını net şekilde dile getirdi.

PARLAMENTO'DA YOĞUN KATILIMLI TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Tatar, Westminster’daki Portcullis House’da düzenlenen İngiltere Parlamentosu Kıbrıs Türk Toplumu Dostluk Grubu (APPG-TRNC) toplantısında milletvekilleri ve lordlarla bir araya geldi. Toplantıya APPG Başkanı Imran Hussain başta olmak üzere birçok parlamenter katıldı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı haksızlıkları ve uluslararası toplumun verdiği sözleri tutmadığını vurguladı. “Kıbrıs Türk halkı 1960 Cumhuriyeti’nin kurucu ortağıdır ancak 1963’te devlet yapısından dışlanarak 11 yıl boyunca baskıya maruz kaldık” dedi.

"BARIŞ HAREKATI İLE ZULÜM SONA ERDİ"

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında 1974’teki Yunan darbesine karşı Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkına yönelik zulmü sona erdirdiğini hatırlattı. Avrupa’dan Sorumlu Bakan Stephen Doughty ile yaptığı teması da paylaşarak Rum tarafının aksine Kıbrıs Türklerinin doğuştan ve eşit haklara sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun 2004 Annan Planı sonrasında verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Tatar, uçuş, ticaret ve temas kısıtlamalarının temel insan hakları ihlali olduğunu ifade etti. İngiltere’de yaşayan 350 bin Kıbrıslı Türkün güçlü bağlara sahip olduğunu da dile getirdi.

BORİS JOHSON: KKTC ÇOK GÜZEL

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra ziyaretinde Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson’la da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede, Johnson’un Türkiye’ye yakınlığı ve aile kökenleri de gündeme geldi.

Görüşmenin sonunda Tatar, Boris Johnson’a kendi kaleme aldığı “The Vision for Two States in Cyprus” kitabının ikinci baskısını hediye etti. Johnson’ın kitabı aldıktan sonra "Çok güzel, TRNC..." dediği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm için şartların oluştuğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.

"İZOLASYONLAR KALDIRILMALI" ÇAĞRISI

Ziyaret kapsamında İngiltere’de faaliyet gösteren “Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet” kampanyasına teşekkür eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz milletvekili Iain Duncan Smith ile de Londra’da bir araya geldi. Görüşmede, KKTC’ye doğrudan uçuş yapılmasına destek veren 50 milletvekilinin imzaladığı girişime öncülük eden Smith’e teşekkür etti. Milletvekili Smith de Cumhurbaşkanı Tatar’a özel olarak hazırlattığı formayı hediye etti.