Elon Musk çileden çıktı! Apple'ı sarsacak dava

Elon Musk çileden çıktı! Apple’ı sarsacak dava

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Elon Musk çileden çıktı! Apple’ı sarsacak dava
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Teknoloji dünyasında fırtına kopuyor. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sahibi olduğu xAI’nin App Store’da haksız rekabete maruz kaldığını öne sürerek Apple’a karşı antitröst davası açmaya hazırlanıyor. “Apple, rakip yapay zeka şirketlerini bilinçli olarak geride bırakıyor” diyen Musk, sosyal medyadan ateş püskürdü

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sahibi olduğu yapay zeka girişimi xAI’nin, Apple’ın App Store sıralamalarında rakipleri kayırdığı gerekçesiyle teknoloji devine karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarda Apple’ı, yalnızca OpenAI’nin ChatGPT uygulamasının en üst sırada yer almasına izin vermekle suçladı. “Apple, OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Bu, açık bir antitröst ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Elon Musk çileden çıktı! Apple’ı sarsacak dava - 1. Resim

GROK 6. SIRADA, CHATGPT ZİRVEDE

xAI’nin yapay zeka modeli Grok, ABD App Store’da “En İyi Ücretsiz Uygulamalar” listesinde 6. sırada yer alırken, ChatGPT birinci sırada bulunuyor. Musk, “Hey @Apple App Store, X dünyanın 1 numaralı haber uygulaması iken neden X ya da Grok’u ‘Olması Gerekenler’ bölümünüze koymayı reddediyorsunuz… Politika mı yapıyorsunuz?” paylaşımında bulundu.

Grok’un resmi hesabından yapılan açıklamada ise “Apple’ın App Store küratörlüğü, yenilikçi rakiplere kıyasla ChatGPT gibi yerleşik yapay zekayı tercih ederek önyargılı görünüyor” denildi.

NELER OLMUŞTU?

Apple, Haziran 2024’te ChatGPT’yi cihazlarına entegre etmek için OpenAI ile iş birliği yapmıştı. Musk ise bu gelişmenin ardından X, Tesla ve SpaceX’te Apple cihazlarını yasaklamakla tehdit etmişti.

APPLE'A DAHA ÖNCEKİ HUKUKİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI

Apple’ın App Store politikaları daha önce de yargı sürecine konu oldu. Nisan ayında Kaliforniya’daki bir federal mahkeme, şirketin App Store’u daha rekabetçi hale getirme yönündeki mahkeme kararını ihlal ettiğine hükmetmişti. Ayrıca Avrupa Komisyonu, geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışındaki ödeme seçeneklerine yönlendirmesini kısıtladığı gerekçesiyle Apple’a 500 milyon avro para cezası vermişti.

