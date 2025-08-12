Milyonların gözü saat 14'te! Memur ve emekli zammı için kritik gelişme

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç devam ediyor. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istemişti. Görüşmeler sürerken, milyonların zammı için kritik bir gelişme yaşandı.

HÜKÜMET İLK TEKLİFİNİ SUNACAK

Taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek. Hükümet, toplamda 6,5 milyon kişinin zammı için ilk teklifini bugün saat 14.00'te sunacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam taleplerini şöyle açıklamıştı: "Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı ve görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağın kopmaması daha fazla açılmaması açısından da bir an önce toparlanması için taban aylığa 10 bin lira iyileştirme yapılarak sürece başlanmalı diyerek teklifimizi 10 bin lira taban aylık, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 ilk döneme ilişkin oransal zam, ikinci döneme ilişkin yüzde 20 oransal zam, 2027’ye ilişkin ise yüzde 20 oransal zam, 7 bin 500 lira taban aylık iyileştirmesi, ikinci dönem için ise yüzde 15 oransal zam şeklinde tekliflerimizi şekillendirerek sürece başladık."

"PİYASA GERÇEKLERİNE GÖRE TEKLİF YAPILMALI"

Teklifin hedeflenen enflasyona göre değil, piyasa gerçeklerine göre yapılması gerektiğini belirten Yalçın, "Temmuzda açıklanan enflasyon 2.06. Biz tam da bunu ifade etmek istiyoruz. Bundan dolayı gelir kayıplarımız oluşuyor ve arada uçuruma dönüşüyor. Bunun için bu yılın sonunda yüzde 30 beklendiği ifade ediliyor enflasyonun. İkinci döneme ilişkin çıkacak enflasyon beklentisi buradan zaten ortaya çıkıyor. Maliye Bakanı 44 ayın en düşük seviyesi dedi 2.06’ya. Orta vadeli planlara göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli. Merkez Bankası enflasyon hedefleri hiçbir zaman tutmadı. 10 yıldır geriye dönüp baktığında bir kez tuttuğu bile vaki değil. Onun için reel maaşların reel arttığı, alım gücümüzün yükseldiği piyasa gerçeklerinin dikkate alındığı bir toplu sözleşme dönemi olsun diye bütün gayretimiz. Bütün çalışmamız bunun için." demişti.