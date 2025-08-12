Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de çelik fabrikasında patlama! Bilanço ağırlaşıyor

ABD'de çelik fabrikasında patlama! Bilanço ağırlaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Clairton Coke adlı çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Clairton Coke adlı çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın bilançosu netleşmeye başladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Allegheny County Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Şefi Matthew Brown, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hala olayla ilgileniyoruz. Şu anda kayıp olan 1 kişiyi bulmaya odaklandık" açıklamasını yaptı.

ABD'de çelik fabrikasında patlama! Bilanço ağırlaşıyor - 1. Resim

DESTEK İÇİN EKİPLER ÇAĞRILDI

20 acil sağlık hizmeti departmanı ve 14 yerel itfaiye teşkilatından ekiplerin destek için olay yerine çağrıldığını aktaran Brown, patlama sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve fabrikadaki durumun normal olduğunu ifade etti. Brown, itfaiye müfettişlerinin olay yerinde soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

ABD'de çelik fabrikasında patlama! Bilanço ağırlaşıyor - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh kentindeki Clairton Coke adlı çelik fabrikasında henüz kesin bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlama sonrasında tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada yerel yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, "Çevredeki insanlar yerel yetkililerin talimatlarına uymalı" çağrısında bulunmuştu.

