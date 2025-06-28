Ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama! Osman Sınav'ı hatırlattı, Gazze suskunluğunun sebebini söyledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği soykırım hakkında konuşan ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez sanat dünyasına sitem etti. Gündem hakkında konuşan Yenilmez, "Bugün Gazze'de 60 bin insan katledildi, bir soykırım yapıldı. Zalim, insan düşmanıdır; insanlık suçu işler... Ünlü olmakla, sanatçı olmak karıştırılıyor. Tam anlamıyla sanatçı dediğim kişilerin hepsi tepki gösteriyor" dedi. Osman Sınav hakkında konuşan Yenilmez, "elimizden tuttu" dedi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez yakın zamanda Türkiye ve dünya gündemine yerleşen konular hakkında konuştu.

Film, dizi ve tiyatro sektörüne dikkat çeken Yenilmez, kendi hayatı ve Osman Sınav üzerinden örnekler verdi.

Sektörde bir kavga verildiğini söyleyen Yenilmez, Osman Sınav hakkında "Hayatı hep kavga ile geçmiş. Bizim beraber olduğumuz dönem itibarıyla 90'lı yıllar. Karşımda şunu gördüm; benden yaşça büyük ama onun da derdi var. O da bir kavganın içinde. En azından arkasına düşebileceğimiz, kanadının altında onun bilgi, görgü, tecrübe, birikiminden faydalanmak için yanına sığındık. O da elimizden tuttu" dedi.

"BİZİM NESİL, 18 YAŞINDAN SONRA DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE SOYUNMUŞ BİR NESİL"

Yetiştiği nesil ve dönem hakkında konuşan Yenilmez şunları söyledi:

"Bizim nesli biraz şartlar yetiştirdi. Gerek bireysel, gerek aile, gerek sosyal çevre itibarıyla bizim nesil kendi istek arzu ve hayallerinin ötesinde şartların oluşturduğu bir nesiliz.

Çocukluğu 70'li yıllarda geçmiş, 12 Eylül olmuş ki bana göre dünyanın değişiminin başladığı bir süreç...

Dönüp baktığınız zaman bugün şikayet edilen birçok konunun 12 Eylül ile piminin çekildiği ortada. İran'da devrimin olması, Türkiye'de ihtilalin olması akabinde şımarık bir çocuk NATO'dan çıkıp 12 Eylül yönetiminin Türkiye'nin NATO'ya vetosunu kaldırarak Yunanistan'ı alması, 70'li yılların ortalarında başlayan ASALA, 84'te Eruh Katliamı ile ASALA'nın yerini alan PKK ve bugün.

Bir taraftan da 70'li yıllarda bu sürece karşı çıkan bizden iki önceki neslin büyük bir mağduriyeti, büyük bir acısı. Orada o insanların acısına ve feryadına kayıtsız kalamamak.

Ne öğrendiysek biz onlardan öğrendik. Çoğunun Anadolu çocuğu olması. Kıt kaynak ve imkanlarla eğitim öğretim hayatını sürdürmeye çalışması.

Bir de onların mesuliyeti. Yaş 18-19-20-21. Bizim nesil, 18 yaşından sonra dünyayı değiştirmeye soyunmuş bir nesil. Bu nesli bilgiyle, planla, programla yönlendiremezsiniz. Hayatınız da biraz mecburiyetlerin, mesuliyet olması etki eder. Ben de o neslin içerisinde bulunan bir fert olarak hayatımı mecburiyetlerin mesuliyeti şekillendirdi.

Burada da kavgayı ne ile vereceksiniz? Baktım gördüm bu kavgayı ben tiyatroyla veririm. Bu soru Mehmet Akif'e de sorulmuş. Onun güzel bir sözü var; 'İnsanımın baldırı çıplak, karnı aç. Nerede ne fırsat görüyorsam, orada avazım çıktığı kadar bağırıyorum' diyor.

Hayatını da böyle yaşamış. Ben de ancak tiyatroyla bu kavganın verilebileceğini görüyorum"

"MESLEKİ OLARAK BİR NOKTADAYSAM BUNUN SEBEBİ OSMAN SINAV'DIR"

"Mesleki olarak bugün görünürlük ve bilinirlilik açısından bir noktadaysam bunun sebebi Osman Sınav'dır.

Osman Sınav da aynıydı. Köyünden kalkıp gelmiş, bir cami imamının oğlu, hafız. Resim öğretmeninin yönlendirmesiyle Anadolu'dan çıkıp gelmişti.

Onun da mecburiyetler mesuliyet olmuş. Hayatı hep kavga ile geçmiş. Bizim beraber olduğumuz dönem itibarıyla 90'lı yıllar.

Karşımda şunu gördüm; benden yaşça büyük ama onun da derdi var. O da bir kavganın içinde.

En azından arkasına düşebileceğimiz, kanadının altında onun bilgi, görgü, tecrübe, birikiminden faydalanmak için yanına sığındık. O da elimizden tuttu.

Sadece sinema açısından değil, ülke, asil milletin kültürü, karakteri, İslam medeniyeti, Batı ve dünya açısından çok şey öğrendik. Benim için bir onur. Hayallerini ve derdini biliyorum o da başka bir yük yüklüyor insana. Muhsin Bey ile olan beraberlik o başka bir yük yüklüyor.

Rahmetli Başbuğ, Erbakan Hoca az ötede komşum olan Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Abdurrahim Karakoç, Hilmi Oflaz gibi bunlara benzer insanlar bile bulamıyoruz"

"TEPKİ VERMİYOR DEĞİLLER ONLARIN NİYETİ BELLİ"

Ünlülerin Gazze'de yaşanan soykırıma tepki göstermemesi hakkında konuşan Ahmet Yenilmez şöyle devam etti:

"Ünlü olmakla, sanatçı olmak karıştırılıyor. Tam anlamıyla sanatçı dediğim kişilerin hepsi tepki gösteriyor. Hangi ideolojiden olursa olsun. Ünlü ve görünürlük noktasında olmadıkları için sesi duyulmuyor.

Savaşın popüler kültürün üzerine yürümesinin de asıl sebebidir. Gezi olaylarında da bunu yaşadık. Hemen ünlü yüzler bir araya girdi, olayın şekli değişti.

Tepki vermiyor değiller ama popüler kültür noktasından bakarsanız onların niyeti bellidir. Doların sıfırı artsın, onlar için İsrail'de ya da bir başka yerde olmasının farkı yok.

Bu insanlığın problemi. 12 Eylül öyle demiştir; cinsellik, futbol, fiesta, düşünmeyen, apolitik bir nesil türetmek. Netice ortada.

Akşam ben yatarken sohbet odalarına bakıyorum. Bir futbol takımı için küfürlü sohbet odalarında 15 bin kişi, diğer tarafta bakıyorsunuz İran-İsrail Savaşı, Gazze, Doğu Türkistan Kırım veya Balkanlarla ile ilgili sohbet odaları 20 kişi. Halimiz ortada.

Bugün Gazze'de 60 bin insan katledildi, bir soykırım yapıldı. Zalim, insan düşmanıdır; insanlık suçu işler. Nemrut doymuş mu? Doymaz çünkü. Bugünkü zalimler de onların izdüşümü. Ne yapmak lazım?

Akletmek lazım. Utanmak lazım. Hangi vicdandan biz akis bekliyoruz. Evimize giderken sosyal medyadan bakıyoruz, Gazze'de bugün 2 bin kişi öldü.

Eve gidiyoruz, soframıza oturuyoruz, yemeklerimizi yiyoruz, dizilerimizi ve televizyon programlarımızı izliyoruz, mışıl mışıl uyuyoruz ve hiçbir şey olmamış gibi sabah kalkıyoruz. Buradan ne çıkar?

İran'ın nüfusu 90 milyon, İsrail'in 9 milyon. 10'da 1'i. İran'ın; İslam medeniyetinin en büyük, en köklü medeniyete ait devletin yaşadığı bu facia karşısında din kardeşlerinin neden alenen onun yanında duramadığını sorgulaması gerekiyor.

Bunun çözümünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden geçtiğini, ondan başka da bir çözümünün olmadığını görüyoruz. Dedim ya mecburiyetler, mesuliyet işte arttıkça gidiyor"

"TÜRKİYE'YE CESARET EDEMEZLER"

"Türkiye'ye bomba atılır mı? İran'ın yaşadığı faciayı yaşar mı? Dünya malı zarar görür mü? Eşrefi mahlukatın dışında şehir ve dünya malının yıkılmasından bahsediyorsanız ben öyle bir devlet göremiyorum.

Çanakkale'den, Milli Mücadele'den sonra ben buna Amerika, Çin ve Rusya da dahil öyle bir devlet yok. Tarihçiler derler ya; 'Türkleri çıkarırsanız dünya tarihini yazamazsınız.' Türkiye asker bir millet. Varlığımız, asker kimliğimizle olmuş, zenginliklerimizle değil.

O yüzden bize öyle bir şeyin cesaret edilebileceğini sanmıyorum. Eden de olursa demek ki bu dünyada işi kalmamış, bir an önce mekan değiştirmek için acele eden bir millet olarak görürüz"