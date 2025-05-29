İngiltere’de 300 ünlü isimden hükümete sert çıkış! Gazze için ses oldular: Tarih affetmeyecek

İngiltere'de pop yıldızı Dua Lipa, Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton’ın da aralarında bulunduğu 300 ünlü isim, Başbakan Keir Starmer'a yönelik "İsrail'e silah satışını durdurması" çağrısının yapıldığı mektuba imza attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma İngiltere'den tepki geldi. Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa'nın da aralarında bulunduğu 300 ünlü isim, Başbakan Keir Starmer'a "İsrail'e silah satışını durdurması" çağrısı yapan mektuba imza attı.

''SALDIRILARA ‘KATLANILAMAZ’ DEYİP SİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDEMEZSİNİZ''

Birleşik Krallık merkezli insani yardım kuruluşu "Choose Love" tarafından organize edilen Starmer'a yönelik mektupta, "Saldırılara hem ‘katlanılamaz' deyip hem de aynı anda silah göndermeye devam edemezsiniz. İnsani yardımlarının Gazze geneline tam girişine izin verilmeli, derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmalı ve İsrail'e yapılan tüm silah satışları derhal askıya alınmalıdır. Tüm dünya izliyor. Tarih affetmeyecek. Gazze'nin çocukları bir dakika daha bekleyemez. Sayın Başbakan, neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarına ortak olmayı mı, yoksa harekete geçme cesaretini mi" denildi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN CEVAP

İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İsrail'e verilen 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya almış ve kararın "İngiliz yapımı silahların masum insanların acılarını daha da arttıracak şekilde kullanılmamasına yönelik sınırlı bir kararlılığı yansıtmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Keir Starmer ise 19 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki duruma değinmiş, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez ve katlanılamaz bir durum. Bu yüzden diğer liderlerle birlikte nasıl bir cevap vereceğimiz konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuşmuştu.