Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere’de 300 ünlü isimden hükümete sert çıkış! Gazze için ses oldular: Tarih affetmeyecek

İngiltere’de 300 ünlü isimden hükümete sert çıkış! Gazze için ses oldular: Tarih affetmeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere’de 300 ünlü isimden hükümete sert çıkış! Gazze için ses oldular: Tarih affetmeyecek
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere'de pop yıldızı Dua Lipa, Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton’ın da aralarında bulunduğu 300 ünlü isim, Başbakan Keir Starmer'a yönelik "İsrail'e silah satışını durdurması" çağrısının yapıldığı mektuba imza attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma İngiltere'den tepki geldi. Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa'nın da aralarında bulunduğu 300 ünlü isim, Başbakan Keir Starmer'a "İsrail'e silah satışını durdurması" çağrısı yapan mektuba imza attı.

İngiltere’de 300 ünlü isimden hükümete sert çıkış! Gazze için ses oldular: Tarih affetmeyecek - 1. Resim

''SALDIRILARA ‘KATLANILAMAZ’ DEYİP SİLAH GÖNDERMEYE DEVAM EDEMEZSİNİZ''

Birleşik Krallık merkezli insani yardım kuruluşu "Choose Love" tarafından organize edilen Starmer'a yönelik mektupta, "Saldırılara hem ‘katlanılamaz' deyip hem de aynı anda silah göndermeye devam edemezsiniz. İnsani yardımlarının Gazze geneline tam girişine izin verilmeli, derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmalı ve İsrail'e yapılan tüm silah satışları derhal askıya alınmalıdır. Tüm dünya izliyor. Tarih affetmeyecek. Gazze'nin çocukları bir dakika daha bekleyemez. Sayın Başbakan, neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarına ortak olmayı mı, yoksa harekete geçme cesaretini mi" denildi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN CEVAP

İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İsrail'e verilen 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya almış ve kararın "İngiliz yapımı silahların masum insanların acılarını daha da arttıracak şekilde kullanılmamasına yönelik sınırlı bir kararlılığı yansıtmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Keir Starmer ise 19 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki duruma değinmiş, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez ve katlanılamaz bir durum. Bu yüzden diğer liderlerle birlikte nasıl bir cevap vereceğimiz konusunda yoğun şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKM bakiyelerinde 11.4 milyar liralık düşüşCumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı kabul etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze’de yardım dağıtım noktasında izdiham: En az iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var - DünyaGazze’de yardım dağıtım noktasında izdiham: Ölü ve yaralılar varKanada’da yangın alarmı! Binlerce hektar küle döndü: On binlerce kişi tahliye edildi - DünyaÜlke alarmda! Binlerce hektar küle döndü: On binlerce kişi tahliye edildiPutin'den dikkat çeken hamle! Müfredata eklediği ders yankı uyandırdı - DünyaMüfredata eklediği ders yankı uyandırdıGazze Mahkemesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı tartışılmaz - Dünya"İsrail mutlaka yargılanmalı"ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek - Dünya''Başından vuracağım'' diyerek tehditler savurmuştuTrump'la görüşmesinde bile giymemişti! Zelenskiy, Almanya'ya takım elbiseyle geldi - DünyaAlmanya ziyaretinde kıyafeti gündem oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...