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Bölgeyi değiştirecek proje! Terör bitiyor, 20 milyar dolarlık yatırım geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bölgeyi değiştirecek proje! Terör bitiyor, 20 milyar dolarlık yatırım geliyor
Terör, Kalkınma Yolu Projesi, IRAK, Türkiye, Ticaret, Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörün bitmesi Türkiye ve komşu ülkeleri rahatlatacak. Engelleri kalkan 'Kalkınma Yolu Projesi' bölgenin çehresini değiştirecek.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Irak’ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, ilerleyen süreçte gözler bölgenin kalkınmasına çevrildi. Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK’yı “yasaklı örgüt” olarak tanımasıyla öne çıkan Kalkınma Yolu Projesi, Irak’ı, Basra Körfezinden Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya bağlayacak.

Bölgeyi değiştirecek proje! Terör bitiyor, 20 milyar dolarlık yatırım geliyor - 1. Resim

  • Silah bırakma ve terörün sonlanmasının ardından, bölgeyi kalkındıracak Kalkınma Yolu Projesi için de adımlar sıklaşacak.
  • Kalkınma Yolu Projesiyle Irak ve Türkiye’nin imkânları kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştürülecek.

Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Türkiye’den geçen 2 bin 92 kilometre demir yolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, bin 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planlandı. Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor. Yeni “İpek Yolu” olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesinin hayata geçmesi ile Türkiye ve Irak’ın ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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