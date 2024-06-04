Maduro'nun ülkesinde Türkçe kursu başladı

Türkiye'nin kültür akıncısı Yunus Emre Enstitüsü, Latin Amerika’da Arjantin ve Meksika’dan sonra Venezuela'da da faaliyetlerine başladı.

Başkent Karakas’ın en önemli muhitlerinden Altamira bölgesinde müstakil binasıyla misafirlerini ağırlayan Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde ilk olarak Türkçe kursu açıldı. Venezuelalı gençlerden büyük ilgi gören kursun ilk dersine Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Büyükelçi Karamanoğlu, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin Karakas’taki yeni binasında faaliyetlerine başlamış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Venezuela’da Türk diline ve kültürüne yönelik oldukça yoğun bir ilgi mevcut. Türk dizilerinin halk arasında oldukça popüler olması bunun en somut göstergesi. Merkezin Türkçe kursları başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği etkinliklerle Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Kurslar halklarımız arasında dostluk köprüleri kurulmasına katkı sağlayacak" diye konuştu. Kültür Merkezinin yetkilileri "Faaliyetlerine yeni başlayan bir merkez olmasına rağmen kayıtlardaki ve derslere ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti" dedi.

İlk derste öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu. Franklin isimli kursiyer, Türkiye’yi ve kültürünü çok sevdiğini daha önce öğrenmek istediğini fakat imkân bulmadığını dile getirdi. Sandra isimli kursiyer "Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ilk öğrencisi olmanın gurur verici olduğunu belirterek "Binlerce kilometre uzakta bu imkanı bize sunanlara teşekkür ederiz" dedi. Veruska isimli öğrenci de Türk mutfağını çok beğendiğini dile getirerek kendi elleriyle arkadaşlarına çay ikramında bulundu.

Türkiye'nin Latin Amerika'daki dost ülkesi Venezuela ile çok yakın siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunuyor. Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Türkiye'nin tarihini, halkını, kültürünü, güzelliğini ve çeşitliliğini seviyorum" demişti. Türk dizileri de ülkede beğeniyle izleniyor.