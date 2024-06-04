Üsküdar'da alkollü kadının umursamaz tavırları dikkat çekti! Önce araçlara çarptı sonra da...

Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir kadın, ortalığı adeta birbirine kattı. Park halindeki araçlara hızla çarpan ve umursamaz tavırlar sergileyen kadın hiçbir şey olmamış gibi usulca evine gidip mışıl mışıl uyudu. Çevredekilerin şikayetleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ismi henüz bilinmeyen şahsı gözaltına aldı.

Üsküdar İcadiye Mahallesi'nde gece yarısı saat 03.30 sıralarında alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araba kullandığı iddia edilen bir kadının tavırları mahalle sakinlerinin sinirini bozdu. Aracıyla hız yaparak diğer araçlara çarpan kadın evinde uyurken polis ekipleri tarafından baskın yedi.

ÖNCE ÇARPTI SONRA GİTTİ UYUDU

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde 34 SOR 70 plakalı aracı ile sokak üzerinde aşırı hız yaptı. Bir süre sonra aracıyla park halindeki İsmail Demir'e ait 34 LC 9929 plakalı araca çarptı. Alkolün de etkisiyle şahıs hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyudu.

Gürültü nedeniyle durumu fark eden mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasar oluşan araç sahibi İsmail Demir'e haber vererek, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadını evinden gözaltına almak istedi. Bir süre polislere direnen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracı hasar gören İsmail Demir, "Saat 03.30'da polis aradı, aracıma vurulduğunu söyledi. Aracıma vuruyor, aracım da öndekine vuruyor. Arka tamponu patlatmış. Polis ekipleri geldi. Alkollü vatandaş, ehliyeti de yok. Polis ekiplerine de biraz zorluk çıkarmışlar" dedi.