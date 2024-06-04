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Bakan Fatih Kacır Türksat 6A'nın fırlatımı için ABD yolcusu! Türk astronot Atasever yörünge altı uçuşu yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fatih Kacır Türksat 6A&#039;nın fırlatımı için ABD yolcusu! Türk astronot Atasever yörünge altı uçuşu yapacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın fırlatılması için ABD'ye gidiyor. Açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran 2024'te bu hafta sonu cumartesi günü bir yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın fırlatılması için ABD'ye gidiyor.

İşte Bakan Kacır'ın açıklamalarından derlenenler;

İnşa ettiğimiz ekosistemle uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya hazırız. 2018'de Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaydaki 10 yıllık milli uzay programımızı tayin etti. 10 hedef belirledik. Bunlardan biri de  Türk astronot ve bilim misyonudur.

Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran 2024'te bu hafta sonu cumartesi günü bir yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirecek. Bir buçuk saatlik bir sürede gerçekleşmesi beklenen bu uçuşun 3 dakikalık bir serbest düşme fazında astronotumuz mikro yer çekimi ortamında, biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deneyi icra edecek. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'e şimdiden bu tarihi görevde başarılar diliyorum.

Bakan Fatih Kacır Türksat 6A'nın fırlatımı için ABD yolcusu! Türk astronot Atasever yörünge altı uçuşu yapacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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