Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2024 15:09 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 15:28 - Güncelleme:

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Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın trafik kazası geçirmesinin ardından sağlık durumu nasıl, kaza mı yaptı son dakika araması yapıldı. Sevenlerini endişelendiren haberin ardından Gezeravcı'nın yaralanıp yaralanmadığı araştırıldı.