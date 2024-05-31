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Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alper Gezeravcı, Trafik Kazası, Kocaeli, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın trafik kazası geçirmesinin ardından sağlık durumu nasıl, kaza mı yaptı son dakika araması yapıldı. Sevenlerini endişelendiren haberin ardından Gezeravcı'nın yaralanıp yaralanmadığı araştırıldı.

Alper Gezeravcı'nın Kocaeli'de trafik kazası geçirmesinin ardından sağlık durumunun iyi olup olmadığı araştırılmaya başlanırken ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldığı ve son durumun iyi olduğu bilgisi alındı.

Gezeravcı’nın da içerisinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazanın seyir halindeki bir araç ile çarpıştığı biliniyor.

Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı - 1. Resim

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu ekipler sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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