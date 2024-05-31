Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mayıs 2024 14:54 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 15:17 - Güncelleme:

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Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil Kocaeli'de kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.