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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alper Gezeravcı, Trafik Kazası, Izmit, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil Kocaeli'de kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi.

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.

ALPER GEZERAVCI VE 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

ALPER GEZERAVCI VE YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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