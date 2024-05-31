Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil Kocaeli'de kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi.
TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.
ALPER GEZERAVCI VE 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
ALPER GEZERAVCI VE YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı