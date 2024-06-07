Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık mesaj göndereceksiniz

Google, Android kullanıcılarına özel yeni bir özelliği kullanıma kazandırıyor. Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) protokolü sayesinde acil durumlarda artık 911'e mesaj gönderilebilecek.

Acil durumlarda veya başı dertte olan kişiler anlık panikle ve şoka birlikte anlık olarak bulunduğu adresi veremeyebiliyor. iPhone'larda bulunan otomatik kaza algılama sistemi, düşme veya çarpma durumlarında yakınlarınıza ve acil servise hızlıca haber verebiliyor.

Google, ABD'deki Android kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma alıyor. Zengin iletişim Hizmetleri (RCS) protokolü sayesinde acil durumlarda telefon kullanıcıları 911'e mesaj gönderebilecekler. Yeni özellik, RapidSOS ile ortaklık kurularak kullanıcılara sunulacak.

Yeni özellik ilk etapta ABD'de bulunan Android telefonlar için kullanıma sunulacak olsa da yakın zamanda iPhone'a gelme ihtimali oldukça yüksek.

ABD'de bazı bölgelerde 911'e SMS gönderilebiliyor ancak çoğu çağrı merkezi bu yeni teknolojiyi destekleyemeyebiliyor.

Google'ın gerçekleştirdiği yeni ortaklık sayesinde çağr merkezlerinde yeni teknolojiyi aktifleştirmekle kalmaksızın, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoları da aktarımının sunulması hedefleniyor.