Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık mesaj göndereceksiniz

Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık mesaj göndereceksiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık mesaj göndereceksiniz

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google, Android kullanıcılarına özel yeni bir özelliği kullanıma kazandırıyor. Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) protokolü sayesinde acil durumlarda artık 911'e mesaj gönderilebilecek.

Acil durumlarda veya başı dertte olan kişiler anlık panikle ve şoka birlikte anlık olarak bulunduğu adresi veremeyebiliyor. iPhone'larda bulunan otomatik kaza algılama sistemi, düşme veya çarpma durumlarında yakınlarınıza ve acil servise hızlıca haber verebiliyor.

Google, ABD'deki Android kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma alıyor. Zengin iletişim Hizmetleri (RCS) protokolü sayesinde acil durumlarda telefon kullanıcıları 911'e mesaj gönderebilecekler. Yeni özellik, RapidSOS ile ortaklık kurularak kullanıcılara sunulacak. 

Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık mesaj göndereceksiniz - 1. Resim

Yeni özellik ilk etapta ABD'de bulunan Android telefonlar için kullanıma sunulacak olsa da yakın zamanda iPhone'a gelme ihtimali oldukça yüksek.

ABD'de bazı bölgelerde 911'e SMS gönderilebiliyor ancak çoğu çağrı merkezi bu yeni teknolojiyi destekleyemeyebiliyor.

Google'ın gerçekleştirdiği yeni ortaklık sayesinde çağr merkezlerinde yeni teknolojiyi aktifleştirmekle kalmaksızın, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoları da aktarımının sunulması hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde halkalar Eyfel Kulesi'ndeGenç mucitler robot turnuvasında buluşuyor! FIRST Tech Challenge İstanbul'da düzenlenecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor - TeknolojiFacebook Messenger'a yeni özellik yolda!Samsung kullanıcılarının dikkatine! Galaxy cihazlarındaki büyük güvenlik açığını kapatan güncelleme yayınlandı - TeknolojiSamsung kullanıcıları dikkat!230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı? - TeknolojiMilyon dolarlık proje başarısız oldu!Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor - TeknolojiRiot Games'in popüler oyunu konsollara geliyor!Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü! - TeknolojiÜnlü astronot uçak kazasında öldü!YouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor - TeknolojiYouTube'da yeni dönem başladı! Kullanıcılar memnun...
Sonraki Haber Yükleniyor...