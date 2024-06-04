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Haberler > Ekonomi > Google, bulut bilişimi alanında çalışan 100 çalışanını işten çıkartacak!

Google, bulut bilişimi alanında çalışan 100 çalışanını işten çıkartacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Google, bulut bilişimi alanında çalışan 100 çalışanını işten çıkartacak!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alphabet'in sahibi olduğu Google, bulut birimindeki çeşitli ekiplerden en az 100 çalışanı işten çıkarıyor.

CNBC'nin haberine göre, satış, operasyon ve mühendislik, danışmanlık ve “pazara açılma” stratejisi pozisyonlarının işten çıkarılanlar yaşanacağı bildirildi.
 
Google sözcüsü Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada “Müşterilerimizin önceliklerini ve önümüzdeki önemli fırsatları karşılamak için işimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Google, bulut bilişimi alanında çalışan 100 çalışanını işten çıkartacak! - 1. Resim
 
“İşimiz için kritik olan ve uzun vadeli başarımızı garantileyen alanlara yatırım yapma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.” Rapor, Kaliforniya merkezli teknoloji devinin maliyetleri düşürmek için Nisan ayında farklı ekiplerden belirsiz sayıda çalışanı işten çıkarmasının ardından geldi.
 
Şirketler ekonomik belirsizlikle boğuşurken teknoloji ve medya sektöründe son dönemde yaşanan bir dizi işten çıkarmanın ardından Google da Ocak ayında yüzlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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