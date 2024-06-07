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Haberler > Teknoloji > HÜRJET ve GÖKBEY, İngiltere'deki Farnborough Airshow'da yurt dışında ilk uçuşlarını gerçekleştirecek!

HÜRJET ve GÖKBEY, İngiltere'deki Farnborough Airshow'da yurt dışında ilk uçuşlarını gerçekleştirecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
HÜRJET ve GÖKBEY, İngiltere&#039;deki Farnborough Airshow&#039;da yurt dışında ilk uçuşlarını gerçekleştirecek!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Airshow'da 22-26 Temmuz'da vitrine çıkacak.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin milli hava araçları, etkinlik kapsamında yurt dışındaki ilk uçuşlarını gerçekleştirecek. Milli hava araçları etkinlik boyunca 4'er uçuş yapacak.

HÜRJET ve GÖKBEY, etkinlikte sergileyecekleri performanslarla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek.

Jet eğitim ve hafif taarruz görevlerini yerine getirebilen çok amaçlı bir uçak olarak ilk görevine hazırlanan HÜRJET'in, bu yıl ayrıca 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Mısır Uluslararası Airshow kapsamında gösteri uçuşu yapması planlanıyor.

Arama-kurtarma, VIP taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve askeri görevler gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen GÖKBEY helikopteri ise çok yönlü bir genel maksat helikopteri olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

HÜRJET ve GÖKBEY, İngiltere'deki Farnborough Airshow'da yurt dışında ilk uçuşlarını gerçekleştirecek! - 1. Resim

HÜRJET, Farnborough Airshow’da gerçekleştireceği gösteri uçuşunda yüksek G kuvveti manevraları, hızlı tırmanış ve dalış ile uçuş dinamiklerinden örnekler verecek. GÖKBEY de manevra kabiliyetini ve stabil uçuş performansını ortaya koyacak.

Bu uçuşlar aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki mühendislik ve tasarım yeteneklerini de gözler önüne serecek. HÜRJET ve GÖKBEY'in bu prestijli etkinlikte yer alması, Türk havacılık sanayisinin uluslararası arenadaki tanınırlığını ve prestijini artıracak. Sergilenen performanslar, potansiyel uluslararası iş birlikleri ve ihracat fırsatları için de önemli zemin oluşturacak.

Son dönemde havacılık sanayisinde görülen canlanmanın bir yansıması olarak Farnborough Airshow'a yoğun bir ilgi ve rekor katılım bekleniyor.

Etkinlik boyunca çeşitli hava araçlarıyla hava gösterileri yapılacak, yeni satın alma ve işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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