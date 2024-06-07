Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever hazır!

Alper Gezeravcı'nın ardından uzaya gidecek ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever, uçuş öncesi açıklamalarda bulundu.

Heyecanla beklenen uçuş öncesinde açıklamalarda bulunan Atasever, yörünge altında yapacağı araştırma uçuşunda 3 dakikada hangi testleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Virgin Galactic'e ait VSS Unity adlı uzay aracının son ticari uçuşu olacak. Virgin Galactic'in bu zamana kadar gerçekleştirdiği 12'nci uçuşu olacak ve uzay aracı artık emekliye ayrılacak.

Şirket 2026'da hizmete girmesini planladığı yeni nesil Delta uzay gemisine yoğunlaşacak ve VSS Unity emekliye ayrılacak.

UZAYA GİDECEK İKİNCİ TÜRK

Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin uzay misyonları kapsamında uzaya gidecek olan Tuva Cihangir Atasever'in uçuşu 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Atasever'in uzay yolculuğu yaklaşık olarak 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

3 FARKLI DENEY İÇİN 3 DAKİKA

Uzay uçuşunda insan fizyolojisi deneylerinden bahseden Atasever, "Bağışıklık sistemimizi uzayda olmak nasıl etkiliyor? Bağışıklık sistemimizin mikro yer çekimi koşullarında olmanın genlerimizin ifadesinde oluşturduğu değişim acaba bağışıklık sistemimizin bazı kalıtsal hastalıklarla savaşma şansını ve etkinliğini artırıyor mu? Bunları araştırma şansımız olacak.

Oldukça geniş bir yelpazeden bu deneyleri gerçekleştirip yalnızca Türkiye'deki uzay bilimine değil, dünyada da bazı ilkleri gerçekleştirerek literatüre katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.Bütün uçuşun 1,5 saatte tamamlanacağını aktaran Atasever, "Lakin ana gemiden ayrılıp üzerindeki roket motorunu yakarak uzaya çıkması ve mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre ise yalnızca 3 dakika.

Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak. Oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek, dinamik bir uçuş olacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.