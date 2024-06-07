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İspanya, mezarlıklardan enerji elde edecek! Güneş panelleri mezarlıklara kuruluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya, mezarlıklardan enerji elde edecek! Güneş panelleri mezarlıklara kuruluyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güneş panelleri kullanılarak, İspanya'da bulunan mezarlıklar artık elektrik üretecek. Valencia'da bulunan üç mezarlığa toplam 7,000 güneş paneli yerleştirilecek.

İspanya'da bulunan Valencia şehrinde, yenilenebilir enerji tesisi inşa etmek için kullanılabilir fazla alan bulunmuyor.

Requiem in Power (RIP) ismi verilen yeni projeyle birlikte anıt mezarların üzerine binlerce güneş paneli yerleştirilmeye başlandı.  

İspanya, mezarlıklardan enerji elde edecek! Güneş panelleri mezarlıklara kuruluyor - 1. Resim

ÜÇ ADET MEZARLIĞA GÜNEŞ PANELİ KURULACAK

Eski yönetim iktidardayken eski iklim konseyi üyesi Alejandro Ramon, "Valencia'da fiilen bir iklim acil durumuyla karşı karşıyayız. Kuraklık ve aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız. Geçişi hızlandırmak gerekiyor ancak bazen şehirlerde yenilenebilir enerji kurulumu için geniş boş alanlar bulmak zor olabiliyor.” dedi. 

Ramon, şehirde bulunan bir mezarlığı ziyaret ettiği sırada, mozolelerin üzerinde fazladan yer olduğunu fark etti. "Teknisyenlere danıştıktan sonra bana o nişlerin çatılarının güneş panelleri kurmaya son derece uygun olduğunu söylediler." dedi.

Şehirdeki çatıların üzerine kurulan güneş panellerinin hiçbir işe yaramadığını belirten Ramon, "Mezarlıklar artık yalnızca ölenlerin dinlenebileceği bir alan olmakla kalmayacak, aynı zamanda temiz, yerel enerji üretimi için de bir yer haline gelecek" ifadesini kullandı.

Grau, Campanar ve Benimàmet mezarlıklarına güneş panelleri yerleştirilecek. FastCompany'nin haberine göre, ülkedeki en büyük kentsel güneş enerjisi çiftliğini oluşturacak şekilde toplamda 7.000 panel kurulması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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