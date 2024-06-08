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Haberler > Teknoloji > Mark Zuckerberg, WhatsApp için kullanıma sunulacak yeni yapa zeka özelliklerini duyurdu!

Mark Zuckerberg, WhatsApp için kullanıma sunulacak yeni yapa zeka özelliklerini duyurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mark Zuckerberg, WhatsApp için kullanıma sunulacak yeni yapa zeka özelliklerini duyurdu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta'nın sahibi Mark Zuckerber, kullanıcıların ve işletmelerin kullanımına sunulacak olan yapay zeka özelliklerini WhatsApp için duyurdu.

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yapay zeka özellikleriyle birlikte kullanıcıların işlerini oldukça kolaylaştıracak.

Geçtiğimiz haftalarda renk değiştirme ve bir çok özelliği kullanıcılarına duyuran WhatsApp, şimdi de yeni yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mark Zuckerberg, 2014 yılında WhatsApp'ı 19,6 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. WhatsApp'ı kullanan kullanıcıların bilgiye daha hızlı bir şekilde erişmesini kolaylaştırmak için yeni Meta AI uygulamasını tanıttı. 

Mark Zuckerberg, WhatsApp için kullanıma sunulacak yeni yapa zeka özelliklerini duyurdu! - 1. Resim

YAPAY ZEKA İLE REKLAM OLUŞTURULABİLİR Mİ?

Yeni tanıtılan özellik sayesinde WhatsApp Business kullanıcıları, Instagram ve Facebook reklamlarını yapay zeka desteği ile birlikte oluşturabilecekler.

Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Kolombiya gibi WhatsApp Business'ı yoğun kullanan ülkelere de Meta Verified rozetinin de kullanıma sunulacağı açıklandı. 

Meta Verified rozeti sayesinde, işletmelerin güvenilirliği artırılması hedefleniyor. Sahte işletmelerin ve kimlik hırsızı dolandırıcıların önüne geçmek isteyen Meta, gelişmiş koruma özelliklerini hizmete sunacak.

İŞLETMELER HIZLICA ARANABİLECEK

Müşteriler, WhatsApp Business'ı kullanan büyük firmaları sohbet arayüz üzerinden sohbet edebilirken bir yandan da direkt olarak arama yapabilecekler. Bu özellik sayesinde yazışarak çözülemeyen sorunlar hızlıca çözülmesi hedefleniyor. 

Meta Verified rozeti, kademeli olarak WhatsApp Business kullanıcılarına sunulması amaçlanıyor.

Yeni gelecek olan yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcılar hızlıca istediği fotoğrafları oluşturması hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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