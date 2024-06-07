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Bir robot tarihte ilk defa Çin Seddi'ne tırmandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Robot Era'nın geliştirdiği "XBot-L" isimli insansı robot, Çin Seddi'ne tırmanarak tarihte bir ilke imza attı.

Çinli insansı robotlar üreten Robot Era firması, daha önce hiçbir robotun gerçekleştiremediği bir olaya imza attı.

Bir süredir üzerinde çalışılan insansı robot "XBot-L" Çin Seddi'ne tırmandı.

Bir robot tarihte ilk defa Çin Seddi'ne tırmandı! - 1. Resim

Tarihte ilk kez bir insansı robot Çin Seddi'ne tırmanmış oldu. Her gün yeni bir yapay zeka haberinin çıktığı günümüzde, Çin Seddi'nde bir robotun yürümüş olması büyük bir gelişme.

Yeni öğrenme sistemiyle, Çin Seddi'nin engebeli yüzeyinde yürüyen insansı robot, yürüyüş sırasında kendi kararlarını kendisi verdi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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