Türkiye uzay yolunda! İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yolculuğu bugün gerçekleşecek

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Virgin Galactic'e ait olan "VSS Unity" uzay gemisi bugün 17.30'da Tuva Cihangir Atasever'i uzaya götürecek.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün ABD yerel saatiyle 08.30'da (Türkiye Saati İle 17.30) yapacak.

BAKAN İLE GÖRÜŞME

Yolculuk öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atasever ile çevrimiçi bir görüştürme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, bugün Yörünge Altı Araştırma Uçuşu Misyonunu gerçekleştirecek olan Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever ile çevrimiçi görüştü. Atasever'in uzay görevine ilişkin bilgi aldı” ifadeleri yer aldı.

New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanan VSS Unity, 6 kişiden oluşan "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir astronotun yanı sıra 2 pilot Atasever'e eşlik edecek.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

3 DAKİKADA 3 DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK

Atasever'in astronot tulumu Türkiye'nin bilimsel misyonu kapsamında özel olarak geliştirildi. 3 deney gerçekleştirecek olan Atasever, ekipmanları kolayca taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.

"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak.

Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın oluşturacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.