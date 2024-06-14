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Haberler > Teknoloji > Tesla yatırımcıları Elon Musk'a dava açıyor! xAI, neden Tesla'dan daha önemli?

Tesla yatırımcıları Elon Musk'a dava açıyor! xAI, neden Tesla'dan daha önemli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla yatırımcıları Elon Musk&#039;a dava açıyor! xAI, neden Tesla&#039;dan daha önemli?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar, Elon Musk'ın Tesla çalışanlarını ve kaynakları, yeni kurduğu yapay zeka platformu xAI'a kaydırarak görevini ihlal ettiğini iddia ediyorlar.

Bazı Tesla hissedarları, Elon Musk ve şirket yönetim kurulunu şirketin sahip olduğu çalışanları ve kaynakları bilerek şirketten uzaklaştırmak ve Musk'ın rakip yapay zeka şirketi xAI'a yönlendirmekle suçluyor. 

Hissedarlar açtıkları davada Musk ve yönetim kurulunun, 2023 yılında "evrenin gerçek doğasını" anlamak amacıyla kurulan xAI'ı faaliyete geçirerek Tesla'ya karşı güvene dayalı görevlerini ihlal ettiklerini iddia ediyor.

Musk'ın alacağı büyük ödeme paketini engelleyen yargıcın olduğu Delaware mahkemesinde açıldı. Tesla'nın da merkezi Delaware'de yer alıyor. Hissedarlar, şirketi Teksas'ta yeniden kurmak için öneriyi sunmaya hazırlandığı tarihten sadece saatler önce açıldı. 

Tesla yatırımcıları Elon Musk'a dava açıyor! xAI, neden Tesla'dan daha önemli? - 1. Resim

ELON MUSK'I KİM DAVA ETTİ?

Davacılar arasında Cleveland Fırıncıları ve Teamsters Emeklilik Fonu'nun yanı sıra Tesla adına Daniel Hazen ve Michael Giampietro adlı iki bireysel hissedar da yer alıyor.

Davacılar, Musk'ın yıllardır Tesla'yı bir otomobil şirketi olarak değil, bir robotik ve yapay zeka merkezi olarak konumlandırmaya çalıştığını belirtiyorlar. Bu iddia, Tesla'nın hisse senedi fiyatının yükselmesine yardımcı oldu ve şirketin değerinin en iyi otomobil üreticilerinin toplam değerini aşmasına neden oldu.

Tesla yatırımcıları Elon Musk'a dava açıyor! xAI, neden Tesla'dan daha önemli? - 2. Resim

Davada, Musk'ın tüm bu süreç boyunca, "Kıt yetenek ve kaynakları, Tesla'dan xAI'a yönlendirdiği ve Tesla'nın sahip olduğu yapay zekanın verilerine erişebildiği için xAI'ın milyarlarca dolar topladığı" belirtiliyor. 

Geçtiğimiz hafta xAI, ilk ürününü pazara sunmak için kullanacağını söylediği ilk finansman turunda 6 milyar dolar topladı. Şimdiye kadar xAI, OpenAI'ın ChatGPT'sinden daha iyi çalışan ve X üzerinden yalnızca Premium aboneler için kullanılabilen Grok'u piyasaya sürdü.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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