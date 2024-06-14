iPhone'unuz artık pili bitse bile saati gösterecek! Yeni özellik yolda...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen WWDC 24 etkinliğinde Apple'ın cihazları için önemli duyurular gerçekleştirildi. Yeni güncelleme ile birlikte bir çok yenilik telefonlara gelecek fakat duyurulmayan özellikler de var.

iOS 18, iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana aldığı en büyük güncellemelerden biri ve yapay zekanın bu konuda önemli bir rolü var. Daha önce de belirtildiği gibi şirket, ana ekran özelleştirmeleri de dahil olmak üzere merakla beklenen görsel değişikliklerle birlikte yeni bir cihaz görünümü kazandı.

Apple artık tüm kullanıcıların uygulama simgelerini ana ekranın herhangi bir yerine yerleştirmelerine ve renklerini duvar kağıdına uyacak şekilde değiştirmelerine olanak tanıyor. Wccftech'in haberine göre, iOS 18 yüklü iPhone'un, cihazın pili bittikten sonra bile ekranda saati gösteren bir görüntüsünü paylaştı.

IPHONE PİL BİTTİKTEN SONRA NASIL GÖRÜNÜR?

iPhone'un cihaz kapandıktan sonra bile arka planda işlem yapabilme özelliğinin iOS 15 ile birlikte geldi. Pil ömrü sıfır olmasına rağmen iPhone'un cihazımı bul uygulamasında hala görünür olması özelliğini getirdi, ancak saati kontrol etme özelliği yeni.

Şirketin Apple Watch için de benzer bir işlemi var ve pil bittikten sonra Apple Watch'ta saati kontrol edebiliyorsunuz. Apple Watch'a benzer şekilde, saati kontrol etmek için Güç Düğmesine basmanız gerekiyor. Bu özellik acil durumlarda gerçekten faydalı olması bekleniyor.

Yeni özelliğin dışında, başlıca iOS 18 yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özel olacak. Şirketin yakında çıkacak olan iPhone 16 serisi de, şirketin sahnede duyurmadığı özel AI özellikleriyle gelmesi bekleniyor.