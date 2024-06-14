Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > ChatGPT, Apple'dan para kazanmıyor! Peki nasıl para kazanacak?

ChatGPT, Apple'dan para kazanmıyor! Peki nasıl para kazanacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ChatGPT, Apple&#039;dan para kazanmıyor! Peki nasıl para kazanacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, WWDC 204 etkinliğinde OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotunun iPhone, iPad ve Mac'e geleceğini duyurdu. Ancak beklenmedik gelişme herkesi şaşırtıt. Apple, OpenAI'a doğrudan para ödemiyor.

Apple, yıllık geliştiricilere yönelik WWDC konferansında büyük bir duyuru yaparak OpenAI'ın ChatGPT yapay zeka modelini iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine entegre edeceğini açıkladı. Bu işbirliği, finansal açıdan alışılmışın dışında bir modelle gerçekleşiyor: Apple, OpenAI'a doğrudan para ödemeyecek.

Bloomberg'in haberine göre Apple ve OpenAI arasındaki anlaşma "itibar" odaklı. Apple, ChatGPT'yi milyonlarca kullanıcısına sunarak OpenAI'a büyük bir tanınırlık kazandırıyor. Karşılığında ise Apple, OpenAI'dan herhangi bir ücret talep etmiyor.

ChatGPT, Apple'dan para kazanmıyor! Peki nasıl para kazanacak? - 1. Resim

ChatGPT, Siri gibi hizmetlerin daha karmaşık istekleri işlemesini sağlayacak. Apple platformlarındaki yazma araçları, metin üretme, özetleme ve farklı tonlarda metinler oluşturma gibi yeteneklere sahip olacak.

Apple ve OpenAI arasındaki bu işbirliği, sadece teknolojik entegrasyonlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yapay zeka alanındaki büyüme ve yenilikleri teşvik etmeyi de hedefliyor.

Bu işbirliği, her iki şirket için de stratejik önem taşıyor ve yapay zeka teknolojilerinin kullanıcılar arasında daha geniş bir kabul görmesine katkıda bulunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandıAVM'de intihar girişimi! Son anda kurtarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
WhatsApp, Apple ile yarışa giriyor! FaceTime'dan daha iyi sistem geliştiriliyor - TeknolojiWhatsApp, Apple ile yarışa giriyor!iPhone'unuz artık pili bitse bile saati gösterecek! Yeni özellik yolda... - TeknolojiApple'ın sır gibi sakladığı yeni özelliği belli oldu!12,000'den fazla kadın Apple'a dava açıyor! - TeknolojiApple toplu dava ile karşı karşıya!Rize'de bir garip ev! Kapısı yok, interneti var - TeknolojiRize'de fıkra gibi bina!İş arayanlara müjde! Linkedin'de yapay zeka ile iş aranabilecek... - Teknolojiİş arayanlara müjde!Elon Musk'tan müjde! 3 yeni Tesla geliyor... - TeknolojiElon Musk müjdeyi verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...