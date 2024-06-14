ChatGPT, Apple'dan para kazanmıyor! Peki nasıl para kazanacak?

Apple, WWDC 204 etkinliğinde OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotunun iPhone, iPad ve Mac'e geleceğini duyurdu. Ancak beklenmedik gelişme herkesi şaşırtıt. Apple, OpenAI'a doğrudan para ödemiyor.

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Apple, yıllık geliştiricilere yönelik WWDC konferansında büyük bir duyuru yaparak OpenAI'ın ChatGPT yapay zeka modelini iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine entegre edeceğini açıkladı. Bu işbirliği, finansal açıdan alışılmışın dışında bir modelle gerçekleşiyor: Apple, OpenAI'a doğrudan para ödemeyecek.

Bloomberg'in haberine göre Apple ve OpenAI arasındaki anlaşma "itibar" odaklı. Apple, ChatGPT'yi milyonlarca kullanıcısına sunarak OpenAI'a büyük bir tanınırlık kazandırıyor. Karşılığında ise Apple, OpenAI'dan herhangi bir ücret talep etmiyor.

ChatGPT, Siri gibi hizmetlerin daha karmaşık istekleri işlemesini sağlayacak. Apple platformlarındaki yazma araçları, metin üretme, özetleme ve farklı tonlarda metinler oluşturma gibi yeteneklere sahip olacak.

Apple ve OpenAI arasındaki bu işbirliği, sadece teknolojik entegrasyonlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda yapay zeka alanındaki büyüme ve yenilikleri teşvik etmeyi de hedefliyor.

Bu işbirliği, her iki şirket için de stratejik önem taşıyor ve yapay zeka teknolojilerinin kullanıcılar arasında daha geniş bir kabul görmesine katkıda bulunuyor.