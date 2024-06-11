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Fransa Cumhurbaşkanı Macron istifa tartışmalarına son noktayı koydu! 'Sonuç ne olursa olsun' diyerek açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron istifa tartışmalarına son noktayı koydu! &#039;Sonuç ne olursa olsun&#039; diyerek açıkladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı almasının ardından 30 Haziran-7 Temmuz'da düzenleneceğini duyurduğu erken genel seçimde "sonuç ne olursa olsun" istifa etmeyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta erken genel seçim kararına neden gerek duyduğunu açıklamaya çalıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin genel seçimlerde de zafer kazanması ihtimalinde istifası talep edilirse bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Macron, "Anayasayı yazan RN değil. Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir. Bu, benim için soyut bir konu" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN İYİLİĞİ İÇİN DOĞRU KARARDI'

Macron, "siyasetin bir dinamik olduğunu" ve anketlerine inanmadığını söyleyerek, "Her bir seçim bölgesi için alınan sonuçlara AP seçimlerinde alınan sonuçların ışığında bakmamalıyız" dedi.

Parlamentoyu feshetme kararına ilişkin Macron, "Bu, ülkenin iyiliği için doğru karardı" diyerek, "sadece Fransa’yı düşündüğünü" savundu.

"Fesih en net, en radikal ve en güçlü jesttir. Fransız halkına duyulan büyük güvenin jestidir." diyen Macron, erken seçim kararını "durumu açıklığa kavuşturmak için" aldığını belirtti.

Macron, Fransız halkına "korkma ve oy kullanmaya git" çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37’lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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