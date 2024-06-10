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Erken seçim kararı Fransa'yı salladı! Seçim düellosu başladı, Jordan Bardella Macron'a karşı aday oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erken seçim kararı Fransa&#039;yı salladı! Seçim düellosu başladı, Jordan Bardella Macron&#039;a karşı aday oldu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinde istediği sonucu elde edememesi üzerine aldığı erken seçim kararının ardından birinci sıradaki aşırı sağcı Rassemblement National (Ulusal Ralli) partisinin lideri Jordan Bardella başbakanlığa aday oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün sona eren Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Ulusal Meclisi feshetmesi gündemi sarstı. Seçimlerde istediği sonucu elde edemeyince seçim kararı alan Macron, partisinin erken seçimi kazanacağını belirtti.

Ancak, AP seçimlerini ilk sırada tamamlayan aşırı sağcı Rassemblement National (Ulusal Birlik) partisinin lideri 28 yaşındaki Jordan Bardella, Macron'un partisi karşısında güçlü bir rakip konumuna geldi.

'FRANSA KARARINI VERDİ'

Ulusal Birlik partisinin başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, partinin seçimlerde çoğunluğu kazanması halinde Bardella'nın başbakan adayı olacağını söyledi.

Macron'un Meclis'i feshettiğini açıklamasının ardından "Fransa kararını verdi ve temyizi yok" ifadelerini kullanan Bardella, "Yurttaşlarımız değişim arzusunu ve aynı zamanda gelecek için bir yol çizdiklerini ifade ettiler" dedi. Sonucun "Ülkenin Avrupa Birliği'nin yön değiştirmesi konusundaki kararlılığını" gösterdiğini sözlerine ekledi.

TİKTOK'TA MİLYONU AŞAN TAKİPÇİSİ VAR

Bardella'nın TikTok'ta 1,2 milyon takipçisinin olmasının gençlerin oy vermesini sağlamada büyük bir avantaj olduğu belirtiliyor. Fransa'da seçimlerin ilk turu 30 Haziran'da, ikinci turu ise 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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