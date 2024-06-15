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Elektrikli araç sahiplerinin dikkatine! Kurban bayramı öncesi şarj planlaması yapmayı unutmayın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elektrikli araç sahiplerinin dikkatine! Kurban bayramı öncesi şarj planlaması yapmayı unutmayın

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elektrikli araç sahipleri bayram ve tatil dönemlerinde uzun menzilde seyahat ederken şarj problemleri ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Uzmanlar, Kurban Bayramı öncesinde araç sahiplerinin şarj rotası planlaması yapılmasını öneriyor.

Ramazan bayramına kıyasla bu bayramda yaz mevsimi dolayısıyla elektrikli şarj istasyonlarına talebin daha da artacağını ifade eden Yurdagel, geçen bayramdan bu yana Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışında da artış yaşandığını kaydetti.

Elektrikli araç sahiplerinin dikkatine! Kurban bayramı öncesi şarj planlaması yapmayı unutmayın - 1. Resim

Yurdagel, geçen bayramdan bu yana özellikle otoban tarafında bitirilmemiş ve devreye alınmamış şarj ünitelerinin tamamlandığını dolayısıyla otobanlardaki şarj hizmetlerinde rahatlama olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bayramlar, hele ki yaza denk geliyorsa ve süresi uzunsa insanların daha uzun menzillerde seyahat etmelerine sebebiyet verebiliyor. Ayrıca bu dönem en üst talebin olduğu dönemler. Dolayısıyla bizim de sahadaki şarj istasyonlarımızın kullanımları, doluluk oranları artıyor. Bu bayramda nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz ama burada kullanıcıların bayram ya da tatil rotasında araç şarj planlaması yapmasının önemli olduğunu söyleyebilirim. İyi bir planla daha az yoğunluk yaşanacaktır. Tam şarj etmek yerine rota planında kısa süreli ve sık sık şarj etmek istasyonlardaki yoğunluğu azaltacaktır."

MARKA VE MODELE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yurdagel, şarj süresi ve sıklığının araçların marka ve modellerine göre değişiklik gösterebildiğini ve planlamanın buna göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj alt yapısının mevcut araba sayısına göre kurgulandığını ve oldukça yeterli olduğunu ifade eden Yurdagel, şunları kaydetti:

"Şarj istasyonu sayısının artması yanında Türkiye'deki elektrikli araç şarj operatörleri bu dönemlerde müşteri memnuniyeti ve şirketlerine olan talebi artırmak için çeşitli kampanyalar da yapıyor. Bizim de bu bayramla ilgili planlarımız var. Kullanıcılarımıza üyelerimize müjdemiz var. Kampanyayla alakalı özel çalışmalarımız devam ediyor. Bayramın hemen öncesinde bütün kullanıcılara açık olacak şekilde bir kampanya oluşturduk. Kampanyayla bayram süresince kullanıcılarımızın daha uygun fiyatlarla araçlarını şarj etmesini sağlayacağız."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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