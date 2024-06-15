iOS 18 güncellemesi sayesinde, artık Siri'nin ismi değiştirilebiliyor!

Apple, iOS 18 ile birlikte sesli kestirmeler özelliğini iPhone'lara ekledi. Beta kullanıcıları artık Siri'ye yeni bir isim verebiliyor.

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Apple, geçtiğimiz günlerde WWDC 24 etkinliğinde yapay zeka yarışına dahil oldu ve yeni özelliklerini iOS 18 işletim sistemiyle tanıttı. Vokal kestirmeler özelliği sayesinde artık Siri'ye seslenirken "Hey Siri" demek zorunda değilsiniz. Sesli asistanın karmaşık görevleri anlayabileceği özel bir sesli komut eklenebiliyor.

Yeni özellik sadece iPhone'lar ile sınırlı ve HomePod gibi cihazlarda kullanılamıyor. Apple'ın diğer cihazlarında hâlâ sesli asistanı etkinleştirmek için "Siri" demeniz gerekiyor.

Ayrıca ekran görüntüsü almak, ses seviyesini değiştirmek ve ekran kaydı başlatmak için de sesli komut ekleyebiliyorsunuz.

Şu anda iOS 18 beta sürümünde kullanılabilen yeni özellik, birkaç aya herkesin kullanıma sunulacak.