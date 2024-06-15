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Papa yapay zekaya karşı savaş açtı! Liderlere yapay zeka hakkında uyarılarda bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Papa yapay zekaya karşı savaş açtı! Liderlere yapay zeka hakkında uyarılarda bulundu

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

G7 Zirvesi'ne katılan Papa Francis, dünya liderlerine yapay zekanın tehlikelerine karşı uyarılarda bulundu. Papa, yapay zekayı hem büyüleyici hem de dehşet verici olarak tanımladı.

G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde Papa Francis ev sahibi İtalya'nın davetiyle Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumunda konuşma yaptı.

Oturuma katılarak G7 Zirvesi'ne katılan ilk Papa unvanını alan Papa Francis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderlere yapay zeka konusunda uyarı yaptı.

UYARILARDA BULUNDU

Yapay zeka teknolojisinin insanlığın yararına kullanılması konusunda liderlerin sorumluluğa sahip olduğunu söyleyen Papa Francis, “İnsanların kendileri ve yaşamları hakkında karar verme yetilerini ellerinden alarak onları makinelere bağımlı hale getirirsek, insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz” dedi.

Liderlere yapay zeka teknolojisi çalışmalarına yön verme ve insan onurunu muhafaza etme çağrısında bulunan Papa Francis, “Tam da burada, acilen siyasi eyleme ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

Papa yapay zekaya karşı savaş açtı! Liderlere yapay zeka hakkında uyarılarda bulundu - 1. Resim

YASAKLAMA TALEP ETTİ

“Katil robotlar” için yasaklama kararı talep etti

Yapay zeka teknolojisini hem büyüleyici hem de dehşet verici olarak tanımlayan Papa Francis, bu teknolojinin “insan olarak kimliğimizi algılama biçimimizi” değiştirebileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın Batı kültürünün egemenliğini perçinleyebileceği ve insan onurunu yok edebileceğini söyleyen Papa Francis, liderlere “katil robotlar” olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için acilen yasaklama kararı alınması çağrısında bulundu. Papa Francis, “Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı” diye konuştu.
Oturumda liderlere seslenen Papa Francis, “Yapay zekayı iyi bir şekilde kullanmak herkesin sorumluluğudur. Ancak bu iyi kullanımı mümkün ve verimli kılacak şartları oluşturmak, siyasetin vazifesidir” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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