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Samsung Galaxy Z Flip 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı! Yakında duyurulacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung Galaxy Z Flip 6&#039;nın teknik özellikleri sızdırıldı! Yakında duyurulacak...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması planlanan yeni telefon Galaxy Z Flip 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy Z Flip6'nın Galaxy Z Fold 6, Watch 7 ve Watch Ultra ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung, 10 Temmuz'da Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek ve yeni ürünlerini kullanıcıları ile paylaşacak. Şirketin yeni etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyurması bekleniyor.

Etkinliğe sayılı günler kala, Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri internete sızdırıldı.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 6'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızdırılan özellik sayfasına göre yeni telefon, ön tarafta 2640 x 1080 (FHD+) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile piyasaya çıkan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Arka tarafta bulunan kapakta ise, 3,4 İnç boyutlarında 720 x 748 çözünürlük sunan bir ekran ile tanıtılması bekleniyor.

GizmoChina'nın haberine göre, yeni telefon 50 MP f/1.8 ana kamerayla ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 10 MP'lik bir selife kamerası ile gelecek. Telefonun ana kemerası 4K 60 FPS ve 1080P 120/240 FPS ağır çekim video kaydı özelliklerine sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı! Yakında duyurulacak... - 1. Resim

Yeni telefon Galaxy Z Fold 6, katlandığında 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, açıldığında ise 165,1 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında satışa sunulacak. Galaxy Z Fold 6, 187 gram ağırlığa sahip ve bir önceki modelle aynı ağırlıkta. Telefonun internete ve şebekeye bağlantı özellikleri arasında GPS, 5G (çift nano SIM kart yuası + eSIM), 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC ve USB 3.2 Gen 1(5Gbps) Type-C portu bulunuyor.

4.000 mAh batarya ve Android 14 altyapılı One UI 6.0 ile kutusundan çıkacak olan Galaxy Z Fold 6 bir önce katlanabilir olarak satışa sunulan telefondan 100 dolar daha faazla fiyat etiketine sahip olacağı sızdırıldı. 

Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı şu şekilde olması bekleniyor:

  • Galaxy Z Fold 6 (256GB): 1.099 dolar
  • Galaxy Z Fold 6 (512GB): 1.219 dolar

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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