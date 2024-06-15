Samsung Galaxy Z Flip 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı! Yakında duyurulacak...

Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması planlanan yeni telefon Galaxy Z Flip 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy Z Flip6'nın Galaxy Z Fold 6, Watch 7 ve Watch Ultra ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple ve Meta davadan kurtulamıyor! Sırada Avrupa Birliği var...

Apple ve Meta davadan kurtulamıyor! Sırada Avrupa Birliği var...

Samsung, 10 Temmuz'da Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek ve yeni ürünlerini kullanıcıları ile paylaşacak. Şirketin yeni etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyurması bekleniyor.

Etkinliğe sayılı günler kala, Samsung Galaxy Z Flip 6'nın tüm özellikleri internete sızdırıldı.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 6'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızdırılan özellik sayfasına göre yeni telefon, ön tarafta 2640 x 1080 (FHD+) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile piyasaya çıkan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Arka tarafta bulunan kapakta ise, 3,4 İnç boyutlarında 720 x 748 çözünürlük sunan bir ekran ile tanıtılması bekleniyor.

GizmoChina'nın haberine göre, yeni telefon 50 MP f/1.8 ana kamerayla ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 10 MP'lik bir selife kamerası ile gelecek. Telefonun ana kemerası 4K 60 FPS ve 1080P 120/240 FPS ağır çekim video kaydı özelliklerine sahip olacak.

Yeni telefon Galaxy Z Fold 6, katlandığında 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, açıldığında ise 165,1 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında satışa sunulacak. Galaxy Z Fold 6, 187 gram ağırlığa sahip ve bir önceki modelle aynı ağırlıkta. Telefonun internete ve şebekeye bağlantı özellikleri arasında GPS, 5G (çift nano SIM kart yuası + eSIM), 4G, WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC ve USB 3.2 Gen 1(5Gbps) Type-C portu bulunuyor.

4.000 mAh batarya ve Android 14 altyapılı One UI 6.0 ile kutusundan çıkacak olan Galaxy Z Fold 6 bir önce katlanabilir olarak satışa sunulan telefondan 100 dolar daha faazla fiyat etiketine sahip olacağı sızdırıldı.

Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı şu şekilde olması bekleniyor: