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Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan'da kullanılabilecek! Testler başladı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan&#039;da kullanılabilecek! Testler başladı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk uçan taksi denemelerini başarıyla gerçekleştiren Suudi Arabistan, hacca gidenleri taşıyacak.

Birçok şirket aktif olarak uçan taksi hizmetlerine yatırım yapmaya başladı ve artık şirketler uçan taksi testlerini gerçekleştiriyorlar. Birkaç firma şu anda yolcu taşımaya hazır olsalar da düzenleyici kurallar şu anda taksi taşımacılığına izin vermiyor.

Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan'da kullanılabilecek! Testler başladı... - 1. Resim

SUUDİ ARABİSTAN DENEMELERE BAŞLADI

Suudi Arabistan, havacılık tarihinde yeni bir çığır açarak uçan taksi denemelerini başarıyla tamamladı. Bu devrim niteliğindeki gelişme, hac seyahatlerinden tıbbi acil durumlara kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıracak.

Mekke semalarında gerçekleştirilen ilk testlerde, dünyanın ilk lisanslı hava taksisi olan "EH216-S" isimli eVTOL kullanıldı. Çinli eHang şirketi tarafından geliştirilen bu mucizevi araç, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan'da kullanılabilecek! Testler başladı... - 2. Resim

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor. Bu da kazaların önlenmesi ve uçuş güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan'da kullanılabilecek! Testler başladı... - 3. Resim

Uçan taksilerin kullanımıyla hac seyahatleri daha da kolaylaşacak. Özellikle yaşlı ve engelli hacı adayları, bu sayede kutsal topraklara daha rahat ulaşabilecek. Bunun yanı sıra tıbbi malzeme taşımacılığı ve arama-kurtarma çalışmaları gibi alanlarda da büyük bir fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan'da kullanılabilecek! Testler başladı... - 4. Resim

Suudi Arabistan'ın bu adımı, uçan taksi teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Yakın gelecekte, bu mucizevi araçlar günlük hayatımızın bir parçası haline gelebilir ve şehir içi ulaşımı kökten değiştirebilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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