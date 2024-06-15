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Haberler > Teknoloji > ASELSAN, TOLUN'dan tam isabet! GPS karıştırmasına rağmen hedefi tam isabetle vurdu...

ASELSAN, TOLUN'dan tam isabet! GPS karıştırmasına rağmen hedefi tam isabetle vurdu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASELSAN'ın geliştirdiği Hava Kuvvetleri'nin önemli bir gücü olacak olan yeni minyatür füzesi, Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen hedefini tam isabetle vurdu.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, minyatür bomba TOLUN'un yoğun GPS karıştırmasına rağmen hedefi tam isabetle vurduğu anlar paylaşıldı. 

F-16'dan ateşlenen füze GNSS karıştırma ortamında yüksek hassasiyetle vuruş kabiliyetine sahip.

ASELSAN, TOLUN'dan tam isabet! GPS karıştırmasına rağmen hedefi tam isabetle vurdu... - 1. Resim

Kurumun paylaşımında, "Oyun değiştirici sistemlerde bugün. Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN Mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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