iOS 18 hayat kurtaran yeni özelliği ile geliyor!

iOS 18, acil durumlarda bulunan iPhone kullanıcılarının kurtarma ekiplerine daha fazla bilgi ve bağlam sağlayabilmelerine olanak tanıyan bir güncellemeyle geliyor.

Acil SOS özelliği artık canlı video desteğine sahip. Bu sayede, SOS özelliği etkinleştirildiğinde, acil durum personeline anlık video akışı ve önceden kaydedilmiş medya gönderilebilecek. Apple, acil durum çağrı merkezi çalışanlarının kullanıcıya canlı video veya kamera galerisinden video paylaşma isteği gönderebileceğini söylüyor. Bu özellik, yardım almayı kolaylaştırıp hızlandıracaktır.

Gönderilen video, acil durum çağrı merkezi çalışanına güvenli bir bağlantı üzerinden iletilecek. Bu seçenek, acil durumlardakilerin konum tespiti, yaralanma veya risk değerlendirmesi için ya da daha sonra delil olarak kullanılmak üzere önemli bilgileri göndermesine olanak tanıyabilir.

Acil Durum SOS, iPhone ve Apple Watch'ta bulunan, acil durum numarasını otomatik olarak arayan ve konum bilgilerini acil durum hizmetleriyle paylaşan bir özelliktir. Bu özellik, Çarpışma Algılama, Düşme Algılama ve Uydu üzerinden Acil Durum SOS özelliklerinin temelini oluşturur.