Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > iOS 18 hayat kurtaran yeni özelliği ile geliyor!

iOS 18 hayat kurtaran yeni özelliği ile geliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iOS 18 hayat kurtaran yeni özelliği ile geliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

iOS 18, acil durumlarda bulunan iPhone kullanıcılarının kurtarma ekiplerine daha fazla bilgi ve bağlam sağlayabilmelerine olanak tanıyan bir güncellemeyle geliyor.

Acil SOS özelliği artık canlı video desteğine sahip. Bu sayede, SOS özelliği etkinleştirildiğinde, acil durum personeline anlık video akışı ve önceden kaydedilmiş medya gönderilebilecek. Apple, acil durum çağrı merkezi çalışanlarının kullanıcıya canlı video veya kamera galerisinden video paylaşma isteği gönderebileceğini söylüyor. Bu özellik, yardım almayı kolaylaştırıp hızlandıracaktır.

iOS 18 hayat kurtaran yeni özelliği ile geliyor! - 1. Resim

Gönderilen video, acil durum çağrı merkezi çalışanına güvenli bir bağlantı üzerinden iletilecek. Bu seçenek, acil durumlardakilerin konum tespiti, yaralanma veya risk değerlendirmesi için ya da daha sonra delil olarak kullanılmak üzere önemli bilgileri göndermesine olanak tanıyabilir.

Acil Durum SOS, iPhone ve Apple Watch'ta bulunan, acil durum numarasını otomatik olarak arayan ve konum bilgilerini acil durum hizmetleriyle paylaşan bir özelliktir. Bu özellik, Çarpışma Algılama, Düşme Algılama ve Uydu üzerinden Acil Durum SOS özelliklerinin temelini oluşturur.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar yaşanmıştı! Yolu kapatan şüpheli tutuklandı19 yaşındaki genç av tüfeğiyle kendini vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracı bilimsel faaliyetlerine geri döndü! - Teknoloji1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracı bilimsel faaliyetlerine geri döndü!ASELSAN, TOLUN'dan tam isabet! GPS karıştırmasına rağmen hedefi tam isabetle vurdu... - TeknolojiASELSAN'dan tam isabet!Apple, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! iOS 18 için 1000 dolarlık iPhone 15 Pro satın almak zorundasınız... - TeknolojiMilyonlarca telefon kullanıcısı mağdur!Pilotsuz uçan taksiler, Suudi Arabistan'da kullanılabilecek! Testler başladı... - TeknolojiHacca gidenler uçan taksi ile taşınacak!Euro 2024'ün kazananını yapay zeka tahmin etti! Kazanan hangi takım? - TeknolojiYapay zekadan sürpriz tahmin!Elektrikli araç sahiplerinin dikkatine! Kurban bayramı öncesi şarj planlaması yapmayı unutmayın - TeknolojiElektrikli araç sahiplerinin dikkatine!
Sonraki Haber Yükleniyor...