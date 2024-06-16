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700 bin insan para kazanmak için Steam platformunda, muza tıklıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
700 bin insan para kazanmak için Steam platformunda, muza tıklıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Steam'de son günlerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Muz isimli oyunu binlerce kişi oynuyor ve para kazanıyorlar.

Steam'de her gün binlerce oyun yayınlanıyor ve bunlardan bazıları oldukça popüler olurken bazıları da unutulup gidiyor. Ancak yeni çıkan oyunlardan birisi şu anda rekorları alt üst ediyor.

Banana (Muz) isimli bir oyun Steam'de en oynanma sayılarını alt üst etti. 702,184 kişinin aynı anda oynayarak rekor kırdığı Muz oyunu şu anda platformda en çok oynanan 12. oyun konumunda. 

700 bin insan para kazanmak için Steam platformunda, muza tıklıyor! - 1. Resim

BANANA OYUNU NEDİR?

Oyunda yapabileceğiniz tek bir şey var. Muza tıklamak ve para kazandırana kadar tıklamaya devam etmek. Ancak oyunda büyük bir değişiklik var. Steam'in pazar yerinde diğer kullanıcılara satarak kâr elde edebilecekleri çeşitli nadirliklerde rastgele muz kabukları kazanıyorlar.

Banana'nın geliştiricisi rekor kıran 700,000 en yüksek oyuncunun büyük çoğunluğunun bot olduğunu kabul etti. Binlerce sahte profil oluşturan kullanıcılar otomatik tıklama botları kurarak para kazanıyorlar. 

700 bin insan para kazanmak için Steam platformunda, muza tıklıyor! - 2. Resim

BANANA'DAN NE KADAR PARA KAZANILIYOR?

Şu anda, pazarda satılan en pahalı muz kabukları 1.000 doların üzerine çıkmış durumda, bu nedenle bot hesaplardan oluşan ordulara sahip kullanıcılar oyuna dahil oluyor.

Insider-Gaming'in haberine göre, oyunun geliştiricisi bunun 'yasal bir sonsuz para hatası' olduğunu kabul etti ve ekip Valve'ın oyunu kapatmak için devreye girmesini istedi. Röportajda geliştirici, oyuncu sayısı 141.000 olduğunda, bu oyuncuların yalnızca üçte birinin gerçek olduğunu doğruladı. 

Çoğu kullanıcı muz kabuklarını tek haneli sentlere satarken, bazıları Banana aracılığıyla yüzlerce dolar kazandı. Steam'de Banana, genel oyuncu sayısı açısından Dota 2, PUBG, Apex Legends ve GTA 5'ten daha üst sıralarda yer alıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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