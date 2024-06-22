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Huawei, Apple'a rakip oluyor! Harmony Intelligence duyuruldu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei, Apple&#039;a rakip oluyor! Harmony Intelligence duyuruldu...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

HarmonyOS NEXT beta, faydalı yapay zeka yeteneklerine sahip Harmony Intelligence dahil olmak üzere birçok yeni özelliği telefonlarına getiriyor. Şirket, daha akıllı bir deneyim sunmak için yapay zeka özelliklerini yeni işletim sistemine entegre ettiği ilk adım.

HarmonyOS NEXT beta tanıtımı sırasında Huawei, yapay zeka geliştirmeleriyle dolu yeni Harmony Intelligence'ı tanıttı. Kullanıcılara görüntü düzenleme, okuma, duyma ve diğer işlemlerle ilgili akıllı hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Huawei, Apple'a rakip oluyor! Harmony Intelligence duyuruldu... - 1. Resim

MİDJOURNEY'E YENİ RAKİP

Şirketin tanıttığı ilk özellik yapay zeka tarafından görüntü oluşturma (AIGC) özelliği. Elle çizilen çizimleri, grafitileri, fotoğraflarda bulunan nesneleri çıkarmanıza ve boyutunu değiştirmenize olanak tanıyor.

Huawei, Pangu 70 serisiyle birlikte benzer bir özellik olan yapay zeka görüntü rötuşunu tanıttı. Genel resim kalitesini düşürmeden veya ana konuyu değiştirmeden istenmeyen kısımları ortadan kaldırma yeteneğine sahip.

Huawei, Apple'a rakip oluyor! Harmony Intelligence duyuruldu... - 2. Resim

SİRİ'NİN YENİ RAKİBİ CELİA TANITILDI

Tanıtılan bir sonraki özellik ise "Celia dünyayı görüyor". Özellikle görme engelli kullanıcılar için geliştirilen yeni yapay zeka, yalnızca görüntüleri değil, çevrenizdeki nesneleri de yüksek sesle okuyabiliyor.

Örneğin, "Buzdolabındaki sebzelerin türlerini, yerlerini veya tazeliklerini yüksek sesle oku" diyebilirsiniz.

Bunun dışında, Harmony Intelligence ayrıca üçüncü taraf uygulamalarla ilgili çeşitli görevleri kontrol etmenizi sağlıyor. Bu gerçek zamanlı okuma, akıllı dosyalama, metin çevirisi, yüz tanıma, kart tanımlama, OCR tanıma, görüntü kesme ve daha fazlasını içeriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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