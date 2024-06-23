Akıllı telefon kullananların dikkatine! Android telefonlarda, 13 zararlı uygulama tespit edildi...

Yapılan araştırmalarda Google Play Store'da bulunan uygulamalar arasında 13 adet kötü amaçlı yazılım tespit edildi ve yapılması gerekenler anlatıldı.

Siber korsanlar, telefonunuzdaki bilgileri ele geçirmek için düzenli olarak denemeler yapmakta ve sistemlerin açıklarını kovalamaktalar. Bilgiayar ve akıllı telefon gibi cihazları ele geçirerek istenilen bilgiyi alıp forumlarda satıyorlar.

Tasarlanan kötü niyetli yazılımlar kullanıcıların bilgilerini çalmak, cihazlarda istenmeyen reklamları göstermek ve kullanılan cihazı işlevsiz hale getirerek kullanıcıları mağdur ediyorlar.

Veri hırsızlığı ve kişisel dolandırıcılığa kadar pek çok risk barındıran bu durumun çözümü için sayısız önlem alınıyor fakat kötü niyetli insanlar durmak bilmiyor.

13 ZARARLI UYGULAMA TESPİT EDİLDİ

Mcafee siber güvenlik uzmanları, özellikle Android kullanıcıları için zararlı ve kullanıcıların güvenliklerini tehdit edecek uygulama tespit edildi.

13 mobil uygulama, kullanıcıların yararına gibi görünse de, gizlice kötü amaçlı faaliyetlerini arka planda sürdürüyor.

TESPİT EDİLEN UYGULAMALAR MAĞAZADAN KALDIRILDI

Google'a bildirilen kötü amaçlı olduğu tespit edilen 13 mobil uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı.

Fakat söz konusu uygulamaları telefonunuza önceden yüklediyseniz kaldırmanızda fayda var.

İşte kötü amaçlı olduğu tespit edilen 13 uygulama: