ChatGPT bir ilki başardı! Yapay zeka ilk kez Turing testini geçti...

Yapay zekanın en büyük hedeflerinden biri olan "Turing testi"ni geçmeyi ilk kez ChatGPT başardı.

Yapay zeka şu anda hayatımızın her alanına girmeye devam ederken, beraberinde bir çok soruyu akıllara getiriyor. Yapay zekanın ne zaman gerçek anlamda zeki sayılacağı hala merak konusu.

1950'lerden beri yapay zekanın zekasını ölçmenin bir yolu olarak Turing testi kullanılıyor ve test oldukça önemli bir yere sahip. Alan Turing tarafından ortaya atılan bu test, bir insanın makine ile metin tabanlı bir sohbet penceresinden konuşarak, karşısındakinin insan mı makine mi olduğunu ayırt edebiliyor.

Eğer makine, insan ile olan sohbetinden ayırt edemiyorsa, yapay zekanın gerçek anlamda zeki olduğu kabul ediliyor.

CHATGPT BAŞARIYLA GEÇTİ

California San Diego Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, ChatGPT'nin Turing testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. Bu iddia, yapay zeka alanında bir dönüm noktası olma ihtimali oldukça yüksek.

Araştırmacılar, Turing testinin kendisi hakkında da soru sordurduğunu vurguluyor. Yapılan testlerde ChatGPT-4 modelinin insan test deneklerinde yüzde 54 oranında yanıltabileceğini öne sürüyor. Yapılan testin anlamı yapay zeka başarılı bir şekilde kendini insan olarak tanıtabiliyor.

Daha dikkat çekici olan ise, katılımcıların yalnızca yüzde 67'sinin gerçek bir insanla konuştuklarını doğru olarak tahmin etmiş olması. DailMail'in haberine göre, araştırmacılar bu sonucun yapay zekanın başarısını daha da anlamlı kıldığını belirtiyor.

500 KATILIMCI İLE TEST GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleştirilen testlerde 500 katılımcı dört farklı sohbet penceresinde görüşme gerçekleştirdi. Pencerelerin üçü yapay zeka bulunurken birinde ise gerçek insan bulunuyordu.

Katılımcılara, kendilerini insan olarak tanıtmaları ve karşı tarafın kim olduğunu bulmaları istendi. Beş dakikalık sohbetin ardından katılımcılara, konuştukları kişinin bir insan mı bir bilgisayar mı olduğunu düşündükleri, bu düşünceye nasıl vardıkları ve ne kadar emin oldukları soruldu.

SONUÇLAR OLDUKÇA ŞAŞIRTICI

Yapay zekanın Turing testini geçmesinin ilk güçlü kanıtı olabileceğini gösteriyor. Ancak araştırmacılar, makalenin henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini, bu nedenle sonuçların ihtiyatla karşılanması gerektiğini de vurguluyor.

Katılımcılar, sohbet ettikleri kişinin yapay zeka olduğunu anlamanın en etkili yollarından biri olarak insan deneyimleri hakkında sorular sormayı kullandılar. Bu, Turing testinin zekayı ölçmekten ziyade, insanları taklit etme ve yanıltma yeteneğini ölçtüğünü düşündürebilir.

Araştırmacılar, en iyi ihtimalle bu sonucun, ChatGPT'nin zekası lehine "olasılıklı" bir destek sağladığını ifade ediyor. Ancak yapay zekanın insanları taklit etme yeteneğinin, ekonomik ve sosyal açıdan büyük sonuçları olabileceğinin de altı çiziliyor.

İnsanları inandırıcı bir şekilde taklit edebilen yapay zekalar, müşteri hizmetleri gibi alanlarda insan işgücünün yerini alabilir, kamuoyunu yanıltarak sosyal güveni zedeleyebilir.