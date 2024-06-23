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Apple cihazlarınıza retro oyun keyfi geliyor: Antstream Arcade 27 Haziran'da iPhone ve iPad'lerde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple cihazlarınıza retro oyun keyfi geliyor: Antstream Arcade 27 Haziran&#039;da iPhone ve iPad&#039;lerde!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Telefonda oynayacak oyun bulamıyorsanız, yeni Antstream Arcade sayesinde 1300'den fazla retro oyunu telefonunuzda oynayabilirsiniz.

 Apple'ın DMA uyumluluğu kapsamında yaptığı değişikliklerden sonra, Antstream Arcade isimli yeni uygulama 1300'den fazla oyunu bünyesinde bulunduruyor. 27 Haziran'da iOS ve iPadOS için kullanıma sunulacak olan uygulama sayesinde tamamen lisanslı yeni oyunları oynayabiliyorsunuz. 

Antstream Arcade'in internet sitesi servisi şu şekilde tanımlıyor: "Antstream Arcade, tamamen lisanslı 1300'den fazla oyunu size sunan ve her hafta yeni oyunlar ekleyen bir streaming servisidir. Platformdan oyun kaldırılması oldukça nadirdir. Arcade turnuvalar, global skor listeleri, mini oyunlar, 2 kişilik düellolar, başarımlar ve çok daha fazlasını içerir."

Apple cihazlarınıza retro oyun keyfi geliyor: Antstream Arcade 27 Haziran'da iPhone ve iPad'lerde! - 1. Resim

İPHONE VE İPAD'E GELİYOR

Uygulama halihazırda PC ve Xbox için satın alınabilir durumda ancak önümüzdeki haftadan itibaren iPhone ve iPad kullanıcıları Battlezone, Centipede, Asteroids ve Breakout gibi ikonik oyunları oynayabilecek.

Aşağıdaki platformlardan oyunlar Antstream Arcade'de yer alıyor:

  • Amiga (201 oyun)
  • Amstrad (35 oyun)
  • Arcade (293 oyun)
  • Atari 8-Bit (28 oyun)
  • Atari 2600 (28 oyun)
  • Atari 7800 (11 oyun)
  • C64 (358 oyun)
  • DOS (5 oyun)
  • Game Boy (5 oyun)
  • Atari Lynx (5 oyun)
  • SEGA Genesis (57 oyun)
  • MSX (13 oyun)
  • NES (33 oyun)
  • Sony PlayStation 1 (2 oyun)
  • SNES (42 oyun)
  • ZX Spectrum (351 oyun)
  • MSX 2 (1 oyun)
  • Atari 5200 (1 oyun)

Apple cihazlarınıza retro oyun keyfi geliyor: Antstream Arcade 27 Haziran'da iPhone ve iPad'lerde! - 2. Resim

ANTSTREAM ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Antstream’in App Store’da yerini almasıyla birlikte, telefon kullanıcıları abonelik hizmetinin fiyatlarını merak etmeye başladı. 27 Haziran'da Apple kullanıcılarının hizmetine sunulacak olan uygulamanın sınırlı süre boyunca aylık abonelik ücreti 3,99 dolar veya yıllık abonelikler 29,99 dolar olarak fiyatlandırılacak.

Lansman sonrasında fiyatlar, standart aylık 4,99 dolar ve yıllık 39,99 dolar olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple’ın App Store’da oyun yayın servislerine izin vermesi, özellikle retro oyun severler için heyecan verici bir gelişme. Antstream’in geniş oyun kütüphanesi ve uygun fiyatlı abonelik seçenekleri, kullanıcıların eski oyunları yeniden keşfetmeleri ve keyif almaları için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle yasal ve güvenli oyun deneyimi sunması, kullanıcıların gönül rahatlığıyla oyun oynamalarını sağlıyor.

Bu geniş oyun yelpazesi sayesinde Antstream Arcade, retro oyun meraklıları için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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