WhatsApp, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp kanalında yaptığı açıklamada, mesajlaşma platformunun ABD'de 25 Temmuz itibarıyla aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olmasına rağmen, WhatsApp ABD'de Apple'ın iMessage uygulamasıyla rekabet etmekte zorlanıyor.

WhatsApp'a göre Los Angeles, New York, Miami ve Seattle, ABD'nin en hızlı büyüyen pazarları arasında yer alıyor. Ayrıca şirket, Teksas'ta 10 milyondan fazla kullanıcı ile Güney eyaletlerinde de önemli bir büyüme kaydettiğini belirtiyor.

WhatsApp sözcüsü Ashley O'Reilly, Meta'nın mesajlaşma uygulamasını satın almasından bu yana ilk kez kullanıcı verilerini açıkladıklarını belirterek, halihazırda dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın ABD'de nasıl büyük bir büyüme kaydettiğini gösteriyor" dedi.

META, WHATSAPP'I NE ZAMAN SATIN ALDI?

Meta, 2014 yılında WhatsApp'ı 16 milyar dolara satın aldığından bu yana, uygulamayı ABD'de de uluslararası alanda olduğu kadar popüler hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Bu çabaların bir parçası olarak, WhatsApp'ın iOS ve Android cihazlarda kullanılabilirliğini ve platformlar arası mesajlaşmanın ne kadar kolay olduğunu vurgulayan reklam kampanyaları düzenlendi.

AMERİKALILAR MESAJLAŞMADA HANGİ UYGULAMAYI TERCİH EDİYOR?

The Verge'in haberine göre, WhatsApp dünya genelinde 180'den fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olmasına rağmen, ABD'de Apple'ın iMessage'ı daha fazla tercih ediliyor. Apple'ın, Android ve iOS cihazları arasındaki iletişimde Zengin İletişim Hizmetleri'ni (RCS) kullanmaya başlamasıyla WhatsApp'ın bu hizmetlerle rekabet etmesinin daha da zorlaşacağı düşünülüyor.

RCS desteği bu sonbaharda iOS 18'e eklenecek ve bu da iPhone kullanıcılarının grup sohbetlerini WhatsApp'a taşımak zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.