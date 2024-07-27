Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > WhatsApp, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

WhatsApp, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp kanalında yaptığı açıklamada, mesajlaşma platformunun ABD'de 25 Temmuz itibarıyla aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olmasına rağmen, WhatsApp ABD'de Apple'ın iMessage uygulamasıyla rekabet etmekte zorlanıyor.

WhatsApp'a göre Los Angeles, New York, Miami ve Seattle, ABD'nin en hızlı büyüyen pazarları arasında yer alıyor. Ayrıca şirket, Teksas'ta 10 milyondan fazla kullanıcı ile Güney eyaletlerinde de önemli bir büyüme kaydettiğini belirtiyor.

WhatsApp sözcüsü Ashley O'Reilly, Meta'nın mesajlaşma uygulamasını satın almasından bu yana ilk kez kullanıcı verilerini açıkladıklarını belirterek, halihazırda dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın ABD'de nasıl büyük bir büyüme kaydettiğini gösteriyor" dedi.

WhatsApp, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu - 1. Resim

META, WHATSAPP'I NE ZAMAN SATIN ALDI?

Meta, 2014 yılında WhatsApp'ı 16 milyar dolara satın aldığından bu yana, uygulamayı ABD'de de uluslararası alanda olduğu kadar popüler hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Bu çabaların bir parçası olarak, WhatsApp'ın iOS ve Android cihazlarda kullanılabilirliğini ve platformlar arası mesajlaşmanın ne kadar kolay olduğunu vurgulayan reklam kampanyaları düzenlendi.

WhatsApp, aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu - 2. Resim

AMERİKALILAR MESAJLAŞMADA HANGİ UYGULAMAYI TERCİH EDİYOR?

The Verge'in haberine göre, WhatsApp dünya genelinde 180'den fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olmasına rağmen, ABD'de Apple'ın iMessage'ı daha fazla tercih ediliyor. Apple'ın, Android ve iOS cihazları arasındaki iletişimde Zengin İletişim Hizmetleri'ni (RCS) kullanmaya başlamasıyla WhatsApp'ın bu hizmetlerle rekabet etmesinin daha da zorlaşacağı düşünülüyor.

RCS desteği bu sonbaharda iOS 18'e eklenecek ve bu da iPhone kullanıcılarının grup sohbetlerini WhatsApp'a taşımak zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın en zehirli örümceklerinden! Türkiye'de yayılıyor, vatandaşlar tedirgin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OpenAI, Google'ın ensesinde! 'SearchGPT' geliyor... "Aramaları çok daha iyi hale getirecek" - TeknolojiVe duyuruldu! Google'ın sonu gelebilirRusya ile Çin "Ay'da istasyon" kuracak! Projenin ayrıntıları belli oldu - TeknolojiRusya ile Çin Ay'da istasyon kuracak! Ayrıntılar belli olduSpotify, yüksek fiyatlı deluxe abonelikle Hi-Fi ses hizmeti sunacak! - TeknolojiSpotify'dan yeni abonelik sistemi!Apple Intelligence, iPhone ve diğer işletim sistemleri için Ağustos ayında piyasaya sürebilir - TeknolojiiPhone'lara yapay zekanın gelme tarihi belli oldu!CrowdStrike, kesintiden dolayı özür dilemek için 10 dolar değerinde bir hediye kartı sunuyor - TeknolojiÖzürleri kabahatlerinden beter!İlk uzay oteli kapılarını insanlara açıyor! Dev tesis 2027 yılında kapılarını açacak ve 50 bin metrekarelik olacak - Teknolojiİlk uzay oteli kapılarını insanlara açıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...