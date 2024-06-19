WhatsApp kullanıcıları artık fotoğraf ve video gönderirken varsayılan olarak HD kalitesini seçebiliyor!

WhatsApp, geçen yıl kullanıcıların "HD fotoğraflar" göndermesine izin veren bir seçenek sunarak orijinal çözünürlüklerini daha düşük sıkıştırma ile korumalarını sağladı.

Ancak kullanıcılar birine fotoğraf gönderirken her seferinde HD seçeneğini seçmek zorunda kalıyordu. Artık durum böyle değil çünkü WhatsApp varsayılan olarak HD fotoğraf göndermeyi seçme seçeneğini sunuyor.

9to5mac'in haberine göre, hem iOS hem de Android kullanıcıları artık WhatsApp'ta yüksek çözünürlüklü medya göndermek için varsayılan olarak HD kalitesini ayarlayabilir. Seçenek, WhatsApp ayarlarındaki Depolama ve Veri menüsünün altında bulunabilir.

Standart kalite, iPhone ile çekilen fotoğrafları 960 × 1280 piksele düşürürken, HD kalite görüntüyü orijinal 3024 × 4032 piksel çözünürlüğünde tutar. Elbette, HD seçeneği açıkken bir resim gönderirken bile hala biraz sıkıştırma olur, ancak sonuç eskiden olduğundan çok daha az agresiftir.

Geçen yıl WhatsApp benzer bir seçenek daha sunmuştu, ancak bu sefer videolar için geçerliydi. Etkinleştirildiğinde, WhatsApp videoları 480p yerine 720p çözünürlükte gönderir. Çözünürlük hala 1080p veya 4K'dan çok daha düşüktür ancak SD kalitesinden daha iyidir. Varsayılan kaliteyi seçmek için yeni ayarın videolar için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.