Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > WhatsApp kullanıcıları artık fotoğraf ve video gönderirken varsayılan olarak HD kalitesini seçebiliyor!

WhatsApp kullanıcıları artık fotoğraf ve video gönderirken varsayılan olarak HD kalitesini seçebiliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp kullanıcıları artık fotoğraf ve video gönderirken varsayılan olarak HD kalitesini seçebiliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, geçen yıl kullanıcıların "HD fotoğraflar" göndermesine izin veren bir seçenek sunarak orijinal çözünürlüklerini daha düşük sıkıştırma ile korumalarını sağladı.

Ancak kullanıcılar birine fotoğraf gönderirken her seferinde HD seçeneğini seçmek zorunda kalıyordu. Artık durum böyle değil çünkü WhatsApp varsayılan olarak HD fotoğraf göndermeyi seçme seçeneğini sunuyor.

9to5mac'in haberine göre, hem iOS hem de Android kullanıcıları artık WhatsApp'ta yüksek çözünürlüklü medya göndermek için varsayılan olarak HD kalitesini ayarlayabilir. Seçenek, WhatsApp ayarlarındaki Depolama ve Veri menüsünün altında bulunabilir.

WhatsApp kullanıcıları artık fotoğraf ve video gönderirken varsayılan olarak HD kalitesini seçebiliyor! - 1. Resim

Standart kalite, iPhone ile çekilen fotoğrafları 960 × 1280 piksele düşürürken, HD kalite görüntüyü orijinal 3024 × 4032 piksel çözünürlüğünde tutar. Elbette, HD seçeneği açıkken bir resim gönderirken bile hala biraz sıkıştırma olur, ancak sonuç eskiden olduğundan çok daha az agresiftir.

Geçen yıl WhatsApp benzer bir seçenek daha sunmuştu, ancak bu sefer videolar için geçerliydi. Etkinleştirildiğinde, WhatsApp videoları 480p yerine 720p çözünürlükte gönderir. Çözünürlük hala 1080p veya 4K'dan çok daha düşüktür ancak SD kalitesinden daha iyidir. Varsayılan kaliteyi seçmek için yeni ayarın videolar için de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üvey baba dehşet saçtı! Oğluyla kavga eden çocuğu bıçaklayarak öldürdüNetanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar hakkında çarpıcı sözler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otonom araçlar gün ışığında daha güvenli, karanlıkta ise sorun oluşturuyor! - TeknolojiOtonom araçlar tehlike saçıyor!AMD'nin verileri sızdırıldı! Şirketten resmi açıklama geldi... - TeknolojiAMD'nin verileri sızdırıldı! Şirket açıklama yaptı...Bir ailenin yuvası Apple yüzünden yıkıldı! Bir adam iMessage'da bulunan mesaj gizleme özelliği yüzünden Apple'a dava açtı - TeknolojiApple bir ailenin yuvasını yıktıHAVELSAN'ın en yeni teknolojileri Paris'te! Simülatörler Eurosatory Furaı'nda sergileniyor... - TeknolojiHAVELSAN'ın en yeni teknolojileri Paris'te!Apple'ın başı büyük belada! Avrupa Birliği şirketin peşine düştü... - TeknolojiApple'ın başı büyük belada!Apple Vision Pro yeni ülkelere yelken açıyor! App Store, Vision Pro ile genişliyor... - TeknolojiApple Vision Pro yeni ülkelere yelken açıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...