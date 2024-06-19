Otonom araçlar gün ışığında daha güvenli, karanlıkta ise sorun oluşturuyor!

2.000'den fazla otonom araçtan elde edilen veriler, otonom araçların bazı durumlarda insanlardan daha güvenli, diğer durumlarda ise potansiyel olarak daha tehlikeli olabileceği sonucuna varan bir araştırmaya katkıda bulundu.

Nature Communications'da bu hafta yayınlanan bir araştırma, otonom araçların aynı şeritte kalmak ve trafiğin akışına uygun hızda seyretmek gibi günlük durumlarda insanlardan daha az kaza yapma ihtimalinin olduğunu ortaya koydu. 2016-2022 yılları arasında 2.100 otonom araç ve 35.133 insan kaynaklı araç kazası verisini toplayan araştırma, otonom araçların arkadan çarpışma ve yandan çarpışma kazalarından kaçınma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu. Bu kazalar sırasıyla 0,5 ve 0,2 kat daha az gerçekleşti.

Florida Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Shengxuan Ding liderliğindeki araştırma, otonom araçların potansiyel olarak yol güvenliğini artırabileceğini ancak geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu da ortaya koydu.

Örneğin araştırma, otonom araçların loş ışık koşullarında - sabahın erken saatlerinde veya alacakaranlıkta ışık azaldığında - ortalama 5,25 kat daha fazla kaza yapma ihtimaline sahip olduğunu buldu. Ayrıca dönüş yaparken insanlardan 1,98 kat daha fazla hata yapma olasılıkları vardı. Araştırmacılar çalışmalarının önceki çalışmalara göre hem otonom hem de insan kaynaklı araçlardan daha fazla veri kullandığını belirtti.

Araştırma, otonom araçların loş ışık koşullarındaki zayıf performansının "karmaşık sürüş senaryolarında durum farkındalığı eksikliğine ve sınırlı sürüş deneyimine" bağlı olabileceğini söyledi.

Otonom araçların bu koşullardaki performansını geliştirmek "gelişmiş sensörler, güçlü algoritmalar ve akıllı tasarım düşünceleri" gerektirebilir.

Araştırmada, "Anahtar stratejiler arasında hava durumu ve ışık sensörlerini geliştirmek, yedeklilik önlemleri uygulamak ve sensör verilerini etkili bir şekilde entegre etmek yer alıyor. Bu yönlere odaklanarak, zorlu senaryolarda [otonom sürüş sistemlerinin] güvenliği önemli ölçüde artırılabilir" denildi.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, çalışmanın 2022'ye kadar olan verileri kapsaması. Geçtiğimiz iki yıl içinde en azından Google'ın sahip olduğu Waymo tarafından işletilen otonom sürücüsüz taksiler giderek daha fazla insanı taşıdı ve gece gündüz yolculuklarla başa çıkabiliyor. Mükemmel değiller ve birkaç şehirle sınırlılar, ancak son 24 ayda en azından bir miktar gelişme olduğunu söylemek güvenli.

Ark Investment Management, Tesla hissesinin en büyük yatırımı olduğunu ve Musk liderliğindeki şirketin değerinin otonom sürüş konusundaki potansiyel gelişmeleri sayesinde 2027 yılına kadar hisse başına 2.000 dolar -veya yüzde 1.022- artabileceğini öne sürdü.