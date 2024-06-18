Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Dünyaca ünlü YouTuber'ın "İncelediğim en kötü otomobil" dediği Fisker, iflas başvurusunda bulundu!

Dünyaca ünlü YouTuber'ın "İncelediğim en kötü otomobil" dediği Fisker, iflas başvurusunda bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü YouTuber&#039;ın &quot;İncelediğim en kötü otomobil&quot; dediği Fisker, iflas başvurusunda bulundu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaşadığı sorunlarla gündeme gelen elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu. Resmi olarak yapılan başvuruda 200 ila 999 arasında alacaklının olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü teknoloji YouTuber'i Marques Brownlee, birkaç ay önce Fisker Ocean'la ilgili "Bugüne kadar incelediğim en kötü otomobil" diyerek bir video paylaşmıştı.

Yayınlanan videonun ardından sıkıntılar yaşayan Fisker'e destek olmak için farklı otomobil üreticileri devreye girmişti ancak iflas başvurusu geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşti.

Dünyaca ünlü YouTuber'ın

Elektrikli otomobil üreticisi, 2023 yılında Ar-Ge'ye 1 milyar dolar harcarken, elektrikli otomobil satışları ise 4,929 adet gerçekleşti. Durumun farkında olan Fisker, elektrikli otomobil üretimini yıl başından beri gerçekleştirmiyordu.

Yapılan iflas başvurusunda, şirketin 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında varlığa sahip olduğu açıklandı.

Elektrikli otomobil üreticisi firmanın sahibi olan Henrik Fisker'in ilk iflası değil. Motor1'in haberine göre, daha önce "Fisker Automotive" isimli firma kuran Fisker, 2013 yılında iflasını açıklamıştı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP lideri Bahçeli'ye hediye ettiler! İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan silahlı pozTam 1700 metre yükseklikte! 18 çocuğunu bu mağarada büyüttü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YouTube, yakında videoların altına, X'in topluluk notlarına benzer bir "Notlar" özelliği ekleyebilir! - TeknolojiYouTube'dan X benzeri yeni sistem!Google'ın yapay zekası artık telefonlarda kullanılabiliyor! Gemini Mobile yayınlandı... - TeknolojiGoogle en yeni hizmetini telefona getiriyor!TikTok, yeni sosyal medya platformunu sessiz sedasız yayınladı! Whee isimli uygulama artık kullanılabilir... - TeknolojiTikTok'tan yeni uygulama!Tiktok, X'i geride bıraktı! 18-24 yaş arası haberleri sosyal medyadan takip ediyor... - TeknolojiTiktok, X'i geride bıraktı! Gençler haber okumuyor...Google Pixel 9 Pro XL ilk kez ortaya çıktı! Geekbench'te telefon görüldü... - TeknolojiGoogle'ın en yeni telefonu sızdırıldı!Sadece bir ayda, 10 Nvidia hissedarı 36 milyar dolarlık servet kazandı! - TeknolojiSadece bir ayda milyar dolar kazandılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...