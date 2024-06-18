Dünyaca ünlü YouTuber'ın "İncelediğim en kötü otomobil" dediği Fisker, iflas başvurusunda bulundu!

Yaşadığı sorunlarla gündeme gelen elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu. Resmi olarak yapılan başvuruda 200 ila 999 arasında alacaklının olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü teknoloji YouTuber'i Marques Brownlee, birkaç ay önce Fisker Ocean'la ilgili "Bugüne kadar incelediğim en kötü otomobil" diyerek bir video paylaşmıştı.

Yayınlanan videonun ardından sıkıntılar yaşayan Fisker'e destek olmak için farklı otomobil üreticileri devreye girmişti ancak iflas başvurusu geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşti.

Elektrikli otomobil üreticisi, 2023 yılında Ar-Ge'ye 1 milyar dolar harcarken, elektrikli otomobil satışları ise 4,929 adet gerçekleşti. Durumun farkında olan Fisker, elektrikli otomobil üretimini yıl başından beri gerçekleştirmiyordu.

Yapılan iflas başvurusunda, şirketin 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında varlığa sahip olduğu açıklandı.

Elektrikli otomobil üreticisi firmanın sahibi olan Henrik Fisker'in ilk iflası değil. Motor1'in haberine göre, daha önce "Fisker Automotive" isimli firma kuran Fisker, 2013 yılında iflasını açıklamıştı.