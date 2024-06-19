AMD'nin verileri sızdırıldı! Şirketten resmi açıklama geldi...

AMD, bir hacker grubu şirket verilerini çaldığını ve bir forumda sattığını iddia ettikten sonra olası bir veri ihlali araştırıyor.

Hackerlar, forumda bilgileri satmaya çalışıyor ve çalınan verilerin hem çalışan hem de müşteri bilgilerini içerdiğini, gelecekteki AMD ürünleri hakkında detayları da kapsadığını öne sürüyor.

AMD, Salı günü PCMag'e yaptığı açıklamada, "Kendilerini çalıntı AMD verilerine sahip olmakla suçlayan bir siber suç örgütünün farkındayız. İddiayı ve verilerin önemini araştırmak için kolluk kuvvetleri yetkilileri ve üçüncü taraf bir barındırma ortağıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

"IntelBroker" adlı bir hacker grubu, daha önce bu ay içinde AMD'yi hacklediğini iddia ederek bir forumda paylaşım yaptı. Çalınan verilerin, çalışan ve müşteri bilgilerini içeren veritabanlarının yanı sıra "gelecek AMD ürünleri, teknik özellik sayfaları" hakkında bilgiler içerdiği öne sürülüyor. Sızdırılan diğer veriler arasında AMD'nin finansman durumu, kaynak kodu ve donanım yazılımı bulunuyor.

HANGİ VERİLER ÇALINDI?

IntelBroker, hırsızlığın inandırıcılığını artırmak için çalıntı verilerin bazı ekran görüntülerini yayınladı. Bu görüntülerde AMD çalışanlarının kurumsal e-posta adresleri ve dahili telefon numaraları yer alıyor. Ancak gösterilen çalışan bilgilerinin tümü "pasif" olarak kaydedilmiş, bu da çalışanların artık şirkette çalışmadıklarını ve e-postaların kullanımdan kaldırıldığını gösteriyor.

IntelBroker ayrıca çalınan müşteri bilgilerinden hiçbirini yayınlamadı, bu nedenle hangi bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği belirsizliğini koruyor. Ancak diğer ekran görüntülerinde AMD'nin iç dosyaları gibi görünen şeyler var. Özellikle, resimlerdeki bir dosyada Ryzen ve EPYC yongaları dahil olmak üzere çeşitli AMD yongaları için "teknik özellik yayınlarını" gösteriyor.