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Bir ailenin yuvası Apple yüzünden yıkıldı! Bir adam iMessage'da bulunan mesaj gizleme özelliği yüzünden Apple'a dava açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir ailenin yuvası Apple yüzünden yıkıldı! Bir adam iMessage&#039;da bulunan mesaj gizleme özelliği yüzünden Apple&#039;a dava açtı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, geçmişte birçok kez büyük şirketler ve bireyler tarafından dava edildi, çoğu zaman iddialar ciddiye alınmayacak kadar saçmaydı. Bu sefer, İngiliz bir iş insanı, silinen mesajlarının karısı tarafından bulunmasının ardından boşanmayla sonuçlanmasına karşı hukuki işlem başlattı.

Kimliğinin saklanmasını isteyen adam, iPhone'unda iMessage ile eşini aldattı ve sohbetleri sildi, ancak mesajlar aile iMac'inde karısı tarafından keşfedildi.

Adam, mesajları iPhone'unda sildiğini, ancak aynı Apple ID ile giriş yapıldığı için içeriklerin aile iMac'iyle senkronize edileceğinin farkında değildi. Adam, Apple'ın kullanıcıları bir cihazda bir mesajı silmenin aynı Apple ID ile giriş yapılmış tüm cihazlardan silinmeyeceğini konusunda bilgilendirmediğini iddia ederek Apple'ı dava etti.

Wccftech'in haberine göre adam, "Size bir mesajın silindiği söylendiyse, silindiğine inanma hakkınız var" dedi.

Bir ailenin yuvası Apple yüzünden yıkıldı! Bir adam iMessage'da bulunan mesaj gizleme özelliği yüzünden Apple'a dava açtı - 1. Resim

5 MİLYON STERLİNLİK DAVA

Karısı mesajları keşfettikten sonra boşanma davası açtı ve bu da adama nafaka olarak tam 5 milyon sterline mal oldu. Adam, mesajlar keşfedilmeseydi mantıklı bir konuşmanın evliliğini kurtarabileceğini ve boşanmanın kendisi için acı verici olduğunu belirtiyor. Artık Apple'ı 5 milyon sterlinlik dava etti ve davasını toplu dava sürecine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Adam, Apple'ın mesajları silme işletimi hakkında net bilgi vermesi ve "Bu mesajlar yalnızca bu cihazda silinmiştir" diyen bir uyarı vermesi gerektiğine inanıyor.

Eğer durum böyle olsaydı, olay bu noktaya gelmezdi. Adam'ın avukatı Simon Walter, The Telegraph'a "Apple, kullanıcılara gönderdikleri ve aldıkları mesajlara ne olacağı ve daha da önemlisi silindiklerinde ne olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı." dedi.

Avukat, mesajlar tamamen silinmediği için Apple'ın uyarılarının yanıltıcı olduğunu savundu. Mesajlar senkronize edilebiliyorsa, işlem mesaj silmeye de cevap vermelidir. Apple şu aşamada bu durum hakkında bir açıklama yapmadı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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