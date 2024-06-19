Apple'ın başı büyük belada! Avrupa Birliği şirketin peşine düştü...

Avrupa'da Apple'ın Dijital Pazarlar Yasası uyumluluğunda "çok ciddi" sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu, AB rekabet komiseri Margrethe Vestager açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Apple'ın AB uygulama pazarı değişikliklerinin DMA düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemek için Mart ayında Apple hakkında bir soruşturma başlattı. DMA, Apple'ın geliştiricilere uygulamaları App Store dışında ve App Store ücretleri olmadan dağıtma seçeneği sunmasını gerektirir. Apple, iOS 17.4 ile uygulama marketleri için destek uyguladı, ancak ilk 1 milyon yıllık kurulumdan sonra her indirme için 0,50 Euro Temel Teknoloji Ücreti talep ediyor.

Vestager, Apple'ın yaptığı değişikliklerin DMA gereksinimlerini karşılamadığını düşünüyor. "Apple ile ilgili bir dizi sorunumuz var; bunları çok ciddi buluyorum" dedi. "Apple'ın bu kadar uyumsuzluk şüphesiyle karşılaşacağımıza çok şaşırdım."

Devamında bu uygulamanın "böyle bir şirketten beklenen olmadığını" ve DMA kurallarının "tıpkı diğer herhangi bir işletmeyle aynı en üst düzey öncelikle" uygulanacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu, soruşturmasının sonuçlarını "umarız yakında" açıklamayı planlıyor ve Apple'ın DMA şartlarını ihlal ettiği tespit edilirse, Avrupa Birliği ortalama günlük dünya gelirlerinin yüzde beşine kadar (1 milyar ABD Dolarının üzerinde) önemli para cezaları uygulayabilir.

MacRumors'un haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun Apple'ı Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle suçlamayı planladığını söyledi. AB, Apple'ın geliştiricilerin kullanıcıları ‌App Store‌ dışına ücret ödemeden "yönlendirmelerine" izin verme yükümlülüğüne uymadığına inanıyor.

Apple, düzenleyiciler tarafından suçlamalar duyurulmadan önce iOS'ta değişiklik yapmak için hala zamanı olsa da, AB'nin önümüzdeki haftalarda bir açıklama yapması bekleniyor.