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Haberler > Teknoloji > Apple Vision Pro yeni ülkelere yelken açıyor! App Store, Vision Pro ile genişliyor...

Apple Vision Pro yeni ülkelere yelken açıyor! App Store, Vision Pro ile genişliyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple Vision Pro yeni ülkelere yelken açıyor! App Store, Vision Pro ile genişliyor...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, yaklaşan lansmanı öncesinde Vision Pro App Store'u yeni ülkelere genişletiyor. Apple bugün geliştiricilere, cihazın daha fazla ülkede piyasaya sürülmesinden önce Vision Pro App Store'u yeni pazarlara genişlettiğini söyledi.

Vision Pro, Şubat ayındaki lansmanından bu yana yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alıcılarla sınırlıydı, ancak Apple, WWDC'de onu sekiz yeni pazara sunmayı planladığını duyurdu.

Apple Vision Pro, 28 Haziran Cuma günü Çin, Hong Kong, Japon ve Singapur'da piyasaya sürülecek ve 12 Temmuz'da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'a genişleyecek.

İlk dalga lansman ülkeleri için Vision Pro ön siparişleri 13 Haziran'da başladı, ikinci dalga lansman ülkeleri için ön siparişler ise 28 Haziran'da başlayacak.

Apple Vision Pro yeni ülkelere yelken açıyor! App Store, Vision Pro ile genişliyor... - 1. Resim

Apple, geliştiricilerin uygulamalarının ve oyunlarının, App Store Connect aracılığıyla seçilen bölgelerdeki App Store'da otomatik olarak kullanılabilir olmasını beklediklerini söylüyor. visionOS uygulama kullanılabilirliği ve iPad ve iPhone uygulamalarının kulaklıktaki kullanılabilirliği, App Store Connect arayüzü üzerinden yönetilebilir.

Vision Pro, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.499 dolara fiyatlandırılıyor ve piyasaya sürülmesi planlanan diğer ülkelerde de yerel para biriminde benzer fiyatlandırmaya sahip.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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