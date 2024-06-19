Tesla'nın göz bebeği Cybertruck'ın teslimatları ertelendi! Cam sileceği sorunları yaşanıyor...

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın göz bebeği Cybertruck'ın dev boyutlardaki sileceği bazı kullanıcılar için çalışmıyor ve hatta bazıları bu yüzden araçlarını teslim alamıyor.

Cybertruck Sahipleri Kulübü forumunda kullanıcılar, Tesla'nın Cybertruck teslimatlarını son dakika ertelediğini ve bunun arkasında silecek sorunlarının olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu forum kullanıcılarından biri, Tesla'nın teslimatın silecek motoru nedeniyle ertelendiğini söylerken, bir diğeri ise teslimatın silecek lastiği yüzünden ertelendiğini duyduğunu belirtti. Bir kullanıcı ise gecikmenin "silecek kolu sorunu" nedeniyle olduğunu söyledi. Pazartesi günü forum kullanıcıları Tesla'nın kendilerini bilgilendirdiğini ve teslimatların hala ertelendiğini bildirdi.

CAM SİLECEKLERİ ÇALIŞMIYOR

Cybertruck'a sahip olan kişiler de Cybertruck Sahipleri Kulübü'nde silecek sorunları bildirdi. Örneğin bir forum üyesi, aracını teslim aldıktan sonra sileceğin çalışmadığını ve Tesla'nın silecek motorunun değiştirilmesinin "birkaç hafta" sürebileceğini söylediğini bildirdi. Başka bir kullanıcı ise "Sileceğim hiç çalışmadı" dedi ve yedek parça almak iki hafta sürdüğünü ekledi.

Drive Tesla, silecek motorlarının "tedarikçi kalite sorunundan kaynaklanan bir dahili arıza" nedeniyle arızalandığını bildirdi. Tesla, basın ofisini kaldırdığı için yorum talebine cevap vermedi.

Tesla, Nisan ayında gaz pedalının takılmasına neden olan bir sorun nedeniyle Cybertruck'lar için geri çağırma yapmıştı.