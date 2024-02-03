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    • Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu! Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İnterpol, Ali Yerlikaya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı'nin İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

    "ZEHİR TACİRLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

    Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı RAWİ ALİ QURESHI İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız.

    Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu! Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı

    NELER YAPMIŞ NELER

    Hepsini tek tek kafesin içine koyacağızİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan RAWİ ALİ QURESHI’nin;

    • Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı,
    • dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu,
    • Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı,
    • uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

    Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İnterpolAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu! Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
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