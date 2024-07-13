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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Erdoğan-Esad görüşmesi Bağdat'ta gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Erdoğan-Esad görüşmesi Bağdat&#039;ta gerçekleşecek
Recep Tayyip Erdoğan, Esad, Hakan Fidan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşmenin detaylarına çevrilmişti. Gelişmeler takip edilirken Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, toplantının Bağdat'ta yapılacağını ancak henüz tarihin belirlenmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme planına ilişkin konuşmuş ve süreçle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini belirtmişti.

"BAKAN FİDAN MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞÜYOR"

Erdoğan, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız." demişti.

GÖRÜŞME YERİ BAĞDAT!

Erdoğan görüşmenin Türkiye'de ya da belirlenen 3. bir ülkede yapılabileceğini söylerken yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın arabuluculuk yapmaktan bahsetmeye başladığını söyleyen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını ve toplantı tarihinin daha sonra belirleneceğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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