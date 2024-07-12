Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Cari dengede sert düşüş

Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Nisanda 5.29 milyar dolar açık veren cari denge mayısta 1.2 milyar dolar açık verdi. Yaşanan sert düşüş, ekonomide toparlanma sürecine girildiğini göstermiş oldu.

Mayıs ayına ilişkin cari dengede dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Nisanda 5.29 milyar dolar açık veren cari denge nisanda 1 milyar 235 milyon dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 263 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 199 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 915 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 607 milyon dolar net çıkış ve 153 milyon dolar net çıkış kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon ABD dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 5 milyar 637 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6 milyar 51 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 452 milyon dolar ve 270 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

BANKALARIN MEVDUATLARI

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 368 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.

YURT DIŞI KREDİLERİ

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 17 milyar 593 milyon dolar net artış oldu.