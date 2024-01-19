Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz

19 Ocak 2024 13:33 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 13:55

22-23 Aralık 2023 ve 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde toplam 21 şehit verdiğimiz saldırıların ardından,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Öte yandan MSB, Irak'ın kuzeyinde geçen hafta 9 askerimizin şehit edildiği terör saldırısının ardından bölgede 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 114 hedefin imha edildiğini açıklamıştı. Son 3 aylık süreçte hava harekatlarında günde ortalama 5 hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada MSB kaynakları, yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları söylemişti: TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.