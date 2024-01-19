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    Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TSK'nın terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak'ın kuzeyinde de 3 olmak üzere toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Irak ve Suriye&#039;nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    22-23 Aralık 2023 ve 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde toplam 21 şehit verdiğimiz saldırıların ardından,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Öte yandan MSB, Irak'ın kuzeyinde geçen hafta 9 askerimizin şehit edildiği terör saldırısının ardından bölgede 81 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 114 hedefin imha edildiğini açıklamıştı. Son 3 aylık süreçte hava harekatlarında günde ortalama 5 hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada MSB kaynakları, yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları söylemişti: TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Savunma BakanlığıTerör
    Haberler > Gündem > Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz
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